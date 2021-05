100 anos da Sociedade Filarmónica União Samorense assinalados em livro

A SFUS – Sociedade Filarmónica União Samorense faz 100 anos no dia 10 de maio. As comemorações do centenário arrancam no domingo, 9 de maio, às 15h00, no Palácio do Infantado com a apresentação do livro “Muitos aniversários têm 100 anos” da autoria de Carlos Alberto Pernes e com prefácio do escritor samorense João Alemão.

A obra percorre os 100 anos da “Universidade do Povo” e vai até às suas origens. A primeira banda de música saiu para a rua em Samora Correia a 1 de dezembro de 1888 e só 32 anos depois surge a colectividade que se dedica à Arte Cultura e Recreio há 100 anos. O autor, Carlos Alberto Pernes tem ligações à SFUS desde a infância e foi presidente da colectividade e dirigente em vários momentos. O autor investigou documentos e conversou com pessoas ligadas à SFUS mas garante que não se trata de um livro de memórias cronológicas. Carlos Pernes acrescenta que há na obra alguma ficção e romance.

A SFUS é a “Casa Mãe” da Cultura em Samora e movimenta centenas de pessoas nas suas valências de escola de música, banda filarmónica, banda juvenil, orquestra de sopros e cordas, rancho folclórico, natação, tuna, teatro, pesca desportiva e boxe. As comemorações do centenário irão prolongar-se ao longo do ano com vários eventos.

