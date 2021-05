Cimeira Social, o mais abrangente e ambicioso compromisso alguma vez alcançado na UE

O primeiro-ministro considerou que a Cimeira Social permitiu alcançar um acordo tripartido que é “o mais abrangente e ambicioso compromisso” de sempre em torno da execução do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

“Conseguimos hoje um marco histórico”, declarou António Costa no discurso com que encerrou a Cimeira Social, no edifício da Alfândega, no Porto, e em que fez especiais elogios ao comissário europeu Nicolas Schmit, e ao seu conselheiro especial, o ex-ministro socialista José António Vieira da Silva.

Segundo o líder do executivo português, “pela primeira vez”, foi alcançado “um compromisso conjunto” dos presidentes do Parlamento Europeu, da Comissão e dos parceiros sociais no que respeita à execução do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

“É o mais abrangente e ambicioso compromisso alguma vez alcançado de forma tripartida ao nível da União Europeia. Um compromisso a que tive a honra de me associar enquanto anfitrião desta cimeira e que depositei nas mãos do presidente do Conselho Europeu”, Charles Michel, sustentou.

O primeiro-ministro de Portugal, pais que preside até junho ao Conselho da UE, disse sair desta cimeira “com a certeza de que é tempo de agir para assegurar uma recuperação económica e social justa, que responda às necessidades do presente e aos desafios do futuro”.

Neste seu discurso, em grande parte de improviso, António Costa procurou dirigir uma mensagem aos trabalhadores no sentido de que “não precisam de ter medo” face às mudanças que irão resultar das transições digital e climática.

“A nossa proteção social, o nosso modelo social, garante que ninguém é deixado para trás e todos podem avançar com segurança para o futuro que queremos construir em conjunto”, sustentou, antes de rejeitar a tese de que o plano agora aprovado seja sobretudo retórico.

No entender do primeiro-ministro, este plano de ação “é diferente dos outros, porque assenta num modelo de governação próprio com três objetivos quantificados em matérias de emprego, formação e combate à pobreza”.

“É um plano que tem de ser inserido no exercício do semestre europeu. Vai ser um exercício onde simultaneamente vamos continuar a avaliar a estabilidade dos grandes fatores macroeconómicos, mas também os indicadores sociais. Não vamos só olhar para a dívida. Vamos também olhar para a necessidade de criar mais empregos”, referiu.

Para António Costa, o modelo de governação da Europa “será mais equilibrado, menos financeiro, mais económico e social, o que significa uma União Europeia melhor”.

“Este é também o resultado de uma das maiores lições que a pandemia da covid-19 nos deu. Ao contrário do que é habitual em grandes crises, esta pandemia não gerou o egoísmo. Pelo contrário, desenvolveu um sentido de comunidade em cada país à escala europeia. Desta vez todos tivemos consciência de que só nos protegendo uns aos outros cada um se protegia a si próprio”, acrescentou.

Compromisso Social do Porto vai ter impacto no dia-a-dia dos cidadãos

O Primeiro-Ministro António Costa afirmou que, na Cimeira Social do Porto, «concluímos que só teremos sociedades mais prósperas e mais justas se, a par de cumprirmos os objetivos climáticos e digitais que nos fixámos, concretizarmos o nosso Pilar Social».

António Costa sublinhou que «a maior lição desta pandemia é o momento coletivo que gerou. Pela primeira vez, ao contrário do que a História nos ensina, uma crise não levou ao egoísmo, mas sim a um espírito de solidariedade entre as pessoas».

«A pandemia colocou as questões sociais, em especial a saúde, entre as maiores preocupações dos nossos cidadãos», disse o Primeiro-Ministro, acrescentando que «nove em cada dez Europeus consideram a Europa social uma prioridade».

Assim, «com esta Cimeira, estamos a ir ao encontro dos nossos cidadãos, colocando as suas preocupações no centro do debate europeu», afirmou ainda, no encerramento da Cimeira Social da União Europeia.

O Compromisso Social do Porto foi assinado pelos dirigentes políticos da União Europeia (Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Conselho da União e Comissão) e pelos dirigentes das confederações de sindicatos e de associações empresariais.



Marco histórico

O Primeiro-Ministro afirmou que «conseguimos hoje um marco histórico» pois «pela primeira vez, alcançamos um compromisso conjunto na execução do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que é o mais abrangente e ambicioso compromisso alguma vez alcançado de forma tripartida ao nível europeu», e um compromisso em que todos podem reconhecer-se.

António Costa destacou a papel dos parceiros sociais – «a base do diálogo social e do princípio da concertação social é, partindo de pontos de vista distintos, terem a capacidade de se encontrar num compromisso comum» – e a sua atitude de quererem participar na elaboração do documento, em vez de apenas de pronunciarem sobre um documento elaborado pelas instituições europeias.

E agradeceu também à Comissão Europeia, nomeadamente ao Comissário Nicolas Schmit, e ao Parlamento Europeu, cuja resolução foi decisiva para a construção deste compromisso.



Plano com medidas concretas

Na conferência de imprensa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, o Primeiro-Ministro destacou a importância do «compromisso entre as instituições europeias e os parceiros sociais para dar execução ao plano de ação para por em prática o pilar europeu dos direitos sociais».

Lembrando que «em 2017 aprovámos 20 princípios gerais», afirmou que «agora temos um plano de ação com medidas concretas que possam trazer esses princípios para a vida do dia-a-dia dos cidadãos.

«Esta cimeira é um ponto de relançamento deste plano», que «tem metas quantificadas em matéria de emprego, de formação, de combate à pobreza, que prevê a monitorização em cada exercício do semestre europeu», referiu.

O semestre europeu «vai deixar de ser só uma apreciação dos equilíbrios macroeconómicos (o PIB, o défice, a dívida), mas vai olhar também para a redução da pobreza, para a formação, para a criação de novos empregos», disse.

António Costa destacou que este compromisso «surge num momento em que a pandemia nos recordou a todos uma marca distintiva da Europa – o seu modelo social -, num ano em que todos descobrimos o valor fundamental da solidariedade, compreendendo que cada um só está protegido quando todos estamos protegidos».



Transição justa

A experiência da pandemia fez a ambição da Europa social ganhar «um novo sentido. Por isso, num Eurobarómetro do final de 2020, nove em cada 10 europeus disseram desejar avançar na Europa social». E o pilar social surge também «num momento importante, pois as transições climática e digital impõem enormes desafios do ponto de vista social, no emprego, na necessidade de formação e requalificação profissional de transição entre empregos, na criação de mais e melhores empregos», e, devido a este compromisso «podemos dizer aos europeus que esta transição vai ser verde, digital e justa».

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...