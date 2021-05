GNR realiza operação de fiscalização “ECR Veículos Pesados”

A Guarda Nacional Republicana (GNR), a partir de amanhã, 10 de maio, e até ao dia 16 de maio, realiza a uma operação de fiscalização intensiva de veículos pesados, orientando as ações para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, de modo a promover a segurança rodoviária e a diminuição do risco de ocorrência de acidentes de viação.

Irão ser empenhadas as subunidades de trânsito dos Comandos Territoriais do Continente e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), na realização de ações coordenadas de fiscalização de veículos pesados. Estas ações visam melhorar a sustentabilidade, a concorrência e as condições de trabalho em transporte rodoviário, através do cumprimento dos regulamentos existentes, com especial incidência nas matérias de manipulação e de Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR), designadamente na deteção de situações de manipulação de sistemas que inibem a utilização de AdBlue, aumentando a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela Guarda aos utentes das vias.

No ano de 2021, a GNR já realizou duas operações de fiscalização neste âmbito, nos períodos de 8 a 14 de março e de 19 a 25 de abril, tendo sido fiscalizados mais de 9 100 condutores de veículos pesados e registadas 5 700 contraordenações. Registram-se ainda sete crimes de âmbito rodoviário e relacionados com veículos pesados.

O Euro Contrôle Route (ECR) é um grupo Europeu de Inspeção de Transportes que tem por objetivo melhorar a segurança rodoviária sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário. A concorrência verificada entre operadores de transportes rodoviários, origina, por vezes, a redução de preços por parte dos transportadores. Esta redução da margem de lucro, é, em alguns casos, compensada através da prática de irregularidades para aumentar a receita em detrimento da segurança rodoviária, sendo o cansaço o principal fator de risco que afeta os motoristas profissionais em resultado do incumprimento dos tempos de condução e repouso.

