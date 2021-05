Margem Norte do Aquapolis tem parque infantil requalificado com novos equipamentos

Foi simbolicamente inaugurado o Parque Infantil do Aquapolis – Margem Norte, em Abrantes, recentemente requalificado pela autarquia e que representou um investimento de 35 mil euros.

A iniciativa contou com a presença de cerca de 40 crianças do Jardim de Infância “Arco Íris” de Abrantes, as primeiras a utilizarem e a usufruírem com muita alegria estes novos equipamentos.

Manuel Jorge Valamatos agradeceu aos professores e alunos presentes “neste espaço que já existia e que foi recuperado”, apelando a que “todos se preocupem em cuidar bem dos equipamentos públicos e que se evite a degradação por má utilização”. Que estas intervenções no espaço público são necessárias e que têm sido uma aposta do executivo porque “temos que criar as melhores condições para as nossas crianças em todo o Concelho”, destacou Manuel Jorge Valamatos.

Durante a sua intervenção, o Presidente alertou ainda que “temos que estar atentos ao desgaste decorrente da utilização, mas muitas vezes temos situações de vandalismo que nos deixam tristes”.

Bruno Tomás, Presidente da Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede, agradeceu à autarquia “o trabalho que tem feito para mantermos os espaços já existentes e tornando a Cidade como ela é, olhando para as nossas crianças”.

O antigo Parque Infantil do Aquapolis – Margem Norte encontrava-se com algumas anomalias decorrentes da sua utilização e de atos de vandalismo e o pavimento amortecedor estava degradado, colocando em causa a segurança dos utilizadores. Com esta requalificação, o parque infantil foi totalmente remodelado, com exceção da rede de trepar que foi recuperada. Foram adquiridos novos equipamentos e o pavimento amortecedor foi alterado para uma caixa de areão, uma vez que é um material mais natural e menos agressivo em caso de queda da criança.

Este novo espaço lúdico coloca agora ao dispor das crianças novos baloiços, estrutura de brincar com escorrega, casinha de brincar e uma mola.

Nos últimos dois anos, o Município tem apostado na requalificação de diversos parques infantis existentes no concelho, tendo investido cerca de 150 mil euros a que se juntam mais 86 mil euros dos dois campos polidesportivos instalados nas escolas básicas de Bemposta e Tramagal.

