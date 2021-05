NERSANT organiza 2.ª edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo

É já de 01 a 30 de junho que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o Agrocluster Ribatejo, vai realizar a 2.ª edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, certame virtual que pretende apresentar à comunidade o que de melhor se produz no Ribatejo, conhecido como a melhor região agrícola de Portugal, com uma agroindústria diversificada e de qualidade reconhecida além-fronteiras.

A realização de feiras digitais, estratégia que nasceu no âmbito da pandemia Covid-19, continua a ser uma aposta da NERSANT, certa de que a digitalização dos negócios é uma tendência que veio para ficar.

Na sequência desta disposição, vai realizar-se durante todo o mês de junho a 2.ª edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, que tem como objetivo promover os produtos agroalimentares da região, direcionando-se o evento a todas as empresas do setor que pretendam anunciar-se no ambiente digital.

No certame, que se vai realizar no portal de negócios Compro no Ribatejo, cada empresa tem uma área própria onde apresenta os seus produtos, sendo possível ao visitante entrar em contacto direto com cada um dos expositores e realizar, desde logo, negócios. Serão apresentados à comunidade carnes, frutos, produtos hortícolas, azeites, arroz, vinhos, bebidas, entre outros produtos com origem no Ribatejo.

As empresas interessadas em participar no certame, que será massivamente divulgado pela NERSANT, devem registar a sua pré-inscrição na área da feira em https://compronoribatejo.pt/feira/2-feira-dos-produtos-alimentares-do-ribatejo ou contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Empresas associadas da NERSANT e do Agrocluster não têm qualquer custo de participação para integrar a mostra.

