Startup Ourém acolhe estagiários do Município na área do turismo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, através da Startup Ourém, está a apoiar o Município de Ourém no acolhimento de sete alunos finalistas do curso de Turismo da Escola de Hotelaria de Fátima, que deram inicio no dia 4 de maio a um estágio de um mês na Câmara Municipal.

Os estagiários, já instalados na Startup Ourém, vão trabalhar na aplicação de conceitos e metodologias no âmbito do turismo digital, obedecendo igualmente a uma experiência piloto no âmbito da criação do Curso de Turismo Digital – nível 4, que a EHF está a desenvolver há 2 anos, em articulação com outros parceiros internacionais.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Natálio Reis, recebeu os novos estagiários nas instalações da Startup Ourém, transmitindo uma palavra de confiança nas capacidades destes jovens e também de incentivo para esta nova etapa que agora se inicia.

De referir que a Startup Ourém é fruto de uma parceria entre a NERSANT e o Município de Ourém, tendo nascido da requalificação do ex-Edifício do CRIO – Centro de Recuperação Infantil Ouriense. Tem como funções dinamizar o empreendedorismo através do apoio a empreendedores que queiram criar a sua empresa, prestar aconselhamento e apoio técnico aos empreendedores e às empresas do concelho, disponibilizar espaço para a instalação de empresas recém-constituídas ou em fase de desenvolvimento, criar um canal facilitado para processos de licenciamento de cariz empresarial e desenvolver ações para atração de novos investidores, em particular investimento externo.

Para mais informações sobre a Startup Ourém, estão ao dispor os contactos startup.ourem@nersant.pt ou 932 961 711.

