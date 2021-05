NERSANT promove região do Ribatejo nos Estados Unidos da América

Com o objetivo de promover o potencial do Ribatejo junto dos mercados internacionais, tendo em vista quer a atração de investimento para a região, quer para o aumento das exportações regionais para o mercado americano, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai organizar no próximo dia 13 de maio, o Roadshow Estados Unidos da América – Portugal. Estão confirmados mais de 50 participantes americanos.

A NERSANT, no âmbito do projeto financiado Ribatejo Global, tem vindo a dinamizar diversas ações que visam contribuir para o aumento do reconhecimento da qualidade das empresas, produtos e serviços da região do Ribatejo junto dos mercados externos, promovendo a exportação dos produtos e serviços da região e exponenciando o investimento estrangeiro neste território.

No âmbito deste projeto, a NERSANT realiza no próximo dia 13 de maio, uma conferência online com o objetivo de promover os produtos e serviços da região e o investimento americano no Ribatejo, para a qual já está confirmada a presença de mais de 50 participantes dos EUA, desde entidades institucionais, investidores, empresas, importadores e distribuidores de vários setores de atividade, como o Turismo, Agroalimentar, Nutrição, Saúde e higiene, Metalomecânica, Construção, entre outros.

O evento, realizado em modo online, inicia pelas 15h00 (hora portuguesa) com a intervenção de Domingos Fezas Vital, Embaixador de Portugal nos EUA, Kristin Kane, Encarregada de Negócios da Embaixada dos EUA em Lisboa, e de Domingos Chambel, Presidente da Direção da NERSANT, seguindo-se uma apresentação da NERSANT e do Ribatejo aos participantes, incluindo uma contextualização económica da região.

O programa do evento prossegue com o painel “Produtos Portugueses com competitividade nos EUA”, onde têm a palavra Ângela Simões, Presidente do Conselho Executivo PALCUS e Rodrigo Duarte, CEO da Gourmet House. João Pedro Mota Pinto, Delegado da AICEP em Nova Iorque e Vicente Ferrer, Chefe do Gabinete Internacional do SANTANDER TOTTA NY, irão falar sobre “os apoios e incentivos para investir em Portugal”.

Segue-se um período de perguntas e respostas por parte dos participantes e a sessão de encerramento, onde está já confirmada a presença de Augusto Amador, Vereador do Ironbound, City of Newark, New Jersey.

A realização desta conferência online, de participação gratuita, é uma das ações organizadas no âmbito do Ribatejo Global, projeto financiado pelo Compete 2020 que tem como objetivos apoiar a internacionalização das empresas e atrair investimento estrangeiro para a região do Ribatejo.

