NERSANT realizou 314 reuniões virtuais em evento internacional de negócios do setor alimentar e bebidas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém levou a cabo de 3 a 7 de maio, um evento internacional online dedicado ao setor alimentar e bebidas, que reuniu em ambiente digital de negócios, 41 importadores de diversos mercados e 70 empresas nacionais. Ao longo dos cinco dias, e através da plataforma do evento, foram realizadas 314 reuniões de negócios.

Em linha com a realização do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, agendado para junho, a NERSANT realizou na passada semana um encontro setorial dedicado ao setor alimentar e bebidas, que contou com a participação de 41 compradores internacionais e 70 empresas nacionais, que realizaram reuniões B2B através de uma plataforma de matchmaking onde cada participante pôde criar um perfil comercial e criar uma agenda online de reuniões de negócio.

No total, e ao longo dos cinco dias do evento, foram realizadas 314 reuniões entre empresas estrangeiras e nacionais, 91,5% dos encontros inicialmente agendados, o que denota o trabalho de acompanhamento técnico levado a cabo pela NERSANT a todas as reuniões realizadas. Ao todo, foram realizadas 101 horas de reuniões, tendo cada reunião durado, em média, 32 minutos. A reunião mais longa registada teve a duração de uma hora e 22 minutos.

Marcaram presença no evento setorial importadores de países como a Alemanha, Azerbaijão, Botswana, Brasil, Cabo Verde, Canadá, China, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, Equador, EUA, França, Gana, Hungria, Macedónia do Norte, México, Perú, Polónia, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Roménia, Rússia, Suécia, Uruguai e Vietname.

O evento “Evento Fileira Alimentar e Bebidas” antecedeu ao NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, que se realiza em modo virtual de 14 e 18 de junho. As empresas participantes no evento setorial – estrangeiras e nacionais – têm lugar garantido no Encontro de Negócios, havendo já 45 reuniões B2B agendadas para o Encontro Internacional de Negócios na sequência deste evento setorial.

Para a edição online do NERSANT Business, agendada para junho, está já confirmada a presença de 56 compradores internacionais, tendo a NERSANT como expetativa, caso a evolução da pandemia o permita, poder vir a realizar o encontro em modo presencial no segundo semestre deste ano.

As empresas nacionais interessadas em participar no NERSANT Business 2021 firmar a sua inscrição o quanto antes, no sentido de começar a criar o seu perfil comercial, conhecer os compradores presentes na plataforma e iniciar o processo de agendamento de reuniões. As inscrições são realizadas através dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500. Os interessados podem conhecer a plataforma do evento e registar a sua pré-inscrição, em https://business2021.nersant.pt/.

De referir que o NERSANT Business 2021 é uma atividade realizada ao abrigo do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a um apoio de até 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020. Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões será coordenado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação do agendamento das reuniões virtuais.

