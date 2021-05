Teqball dos Caixeiros de Santarém em grande plano a nível nacional

A competição oficial regressou às mesas de Teqball com o retomar no passado sábado, 8 de maio, do Circuito Nacional de Teqball 2020, interrompido em outubro devido à COVID-19.

O Estádio Municipal de Almancil acolheu a 5.ª etapa, um Challenger com 2500 USD de Prize Money, onde marcaram presença os melhores atletas da modalidade, em busca de pontos para os títulos nacionais e à procura do apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.

Em representação da recém criada Academia de Teqball dos Caixeiros de Santarém estiveram presentes 4 atletas a disputar as categorias de Singles e Doubles: Rui Marques Leitão, Amaury Bischoff, Berna Baptiste e Pedro Geraldo.

Nos Singles apenas Berna Baptiste logrou seguir em frente para o Quadro Principal, tendo chegado até aos Quartos-de-final, onde perdeu apenas para o vencedor da prova, Alan Cavalcanti.

Os atletas que são eliminados na fase de grupos têm a oportunidade de jogar uma competição paralela, uma espécie de Liga Europa do Teqball, e aí a sorte sorriu aos teqers dos Caixeiros. Amaury Bischoff venceu esta competição e Pedro Geraldo terminou no 3.° no lugar. Rui Marques Leitão ficou-se pelos Quartos-de-final.

A grande surpresa aconteceu na categoria de Doubles com a dupla dos Caixeiros, formada por Amaury Bischoff e Berna Baptiste, a terminar na 3ª posição, tendo deixado para trás nomes fortes e candidatos ao título como a dupla algarvia do Quarteira Beach Center ou até a fortíssima dupla portuense, António Borges e Lucas Prado, vencedores das etapas de Santarém e Ponte de Lima.

Berna e Amaury só caíram aos pés do Padbol Sintra, vencedores da prova e líderes do Ranking Nacional. Sem dúvida uma grande jornada para o Teqball dos Caixeiros e do distrito.

