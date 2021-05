Carla Ferreira fala da OficINa – Arte Bruta Inclusiva, o novo projeto do departamento de saúde Mental do Hospital de Santarém (vídeo)

Carla Ferreira, enfermeira do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém, fala ao Mais Ribatejo do projeto OficINa – Arte Bruta Inclusiva, que é inaugurado esta quarta-feira.

“Neste novo espaço-oficina de criação artística, aberta aos nossos artistas e artistas da comunidade, tudo vai valer, desde expressão plástica, costura, reciclagem de móveis, qualquer oficina pode ser aqui desenvolvida”, afirma Carla Ferreira.

Trata-se de um “passo em frente”, depois de o trabalho realizado com o artista plástico João Maria Ferreira ter permitido revelar que os utentes “têm muitas habilidades, muito potencial artístico”. “Então, vamos subir de patamar, vamos ser mais exigentes, vamos olhá-los como artistas”, diz a enfermeira.

Nesta oficina os artistas utentes “vão trabalhar de forma autónoma e num espaço partilhado com outros artistas, sem horários, sem regras, de forma descontraída”.

“Acreditamos que será um espaço efetivo de combate ao estigma da doença mental, de reintegração e de inclusão na sociedade”, acrescentou, destacando o facto de o projeto incluir uma “componente muito valorizável” ao prever o pagamento de um subsídio aos cinco artistas que ali estarão a produzir arte.

A nova sala teve um financiamento de 47.500 euros do programa Fidelidade Comunidade, para a sua construção, e de 28.670 euros BPI “la Caixa” Capacitar para equipamento do espaço e aquisição do RehaCom.

Na inauguração, nesta quarta-feira, 12 de maio, estarão a presidente do conselho de administração do HDS, Ana Infante, que preside igualmente à assembleia-geral da r.INseRIR, associação que candidatou o projeto; a diretora do DPSM e presidente da associação, Paula Pinheiro; as dinamizadoras do projeto e representantes das entidades financiadoras e da Câmara de Santarém.

