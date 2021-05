Centro Hospitalar do Médio Tejo assinala Dia Internacional do Enfermeiro

O Internacional Council of Nurses (ICN) instituiu como tema deste ano para a celebração do Dia Internacional do Enfermeiro a seguinte inscrição: Enfermeiros: Uma Voz para Liderar: “Uma Visão para o Futuro dos Cuidados de Saúde” (ICN 2021)

Partindo deste mote, o Centro Hospitalar do Médio Tejo irá comemorar esta efeméride com um programa que destaca a vivência e os testemunhos dos enfermeiros, em particular no último ano. Destaque, ainda, para o webinar que vai realizar-se às 21h00 do dia 12 de maio.

“Uma Visão do presente para construir o Futuro – que impactos na Saúde Mental? Dos cidadãos, Dos profissionais de Saúde, Estratégias de mudança” – este é o mote do webinar que vai acontecer no próximo dia 12 de maio, no âmbito das celebrações do Dia Internacional do Enfermeiro, no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O Webinar conta com a moderação de Francisco Sampaio, Enfermeiro; Professor Adjunto na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa; Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros.

Participam nesta conversa Luís Osório, Jornalista/escritor; António Marques, Médico Intensivista; Diretor do Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência do Centro Hospitalar Universitário do Porto; Adjunto do Diretor Clínico, do Centro Hospitalar Universitário do Porto; Professor Catedrático Convidado, no Mestrado Integrado de Medicina, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar; José Carlos Santos, Enfermeiro; Professor Coordenador na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra; Investigador na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde; e Joana Alves, Enfermeira Especialista em Saúde Mental e Psiquiatria do ‎CHMT; Enfermeira Especialista no Projeto de Equipa Comunitária de Saúde Mental e Psiquiátrica para Adultos.

O Webinar decorrerá dia 12 de maio, às 21h00 e terá emissão em direto através do canal de youtube do CHMT.

Ainda no âmbito da comemoração do Dia Internacional do Enfermeiro, no dia 12 de maio, o Centro Hospitalar do Médio Tejo terá patente duas exposições, nas três Unidades Hospitalares, em Abrantes, Tomar e Torres Novas:

“Fardamentos: … de Hospital Distrital a Centro Hospitalar”

Fotografia “Momentos de 2020”

