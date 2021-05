Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação promove ciclo de workshops temáticos online

No âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, que decorre em modo online até ao final do mês com a participação de 104 expositores e 696 produtos e serviços em destaque, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém promove a realização de um ciclo de workshops temáticos, que inicia no dia 17 de maio. As inscrições são gratuitas e já estão abertas.

Com o objetivo de promover os negócios, o emprego e o conhecimento na região, a NERSANT está a realizar a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação até ao final do mês de maio. No âmbito do certame, a associação lança agora a realização de um ciclo de workshops temáticos , que iniciam já na próxima semana, com a realização de diversos webinares temáticos relacionados com o certame.

Medidas de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo

Medidas apoio à contratação e emprego INCENTIVO ATIVAR.PT

Medidas e incentivos aos estágios – ATIVAR.PT e estágios de inserção

Medidas e incentivos – Oferta Formativa do IEFP Data: 20 maio , 15h00-16h00 Orador: Carlos Barata Gestor + do IEFP – Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo Inscrição gratuita, mas obrigatória aqui »»»



Soluções de Financiamento para Startup’s Data: 27 maio, 15h00-16h00 Oradores: Garval, Novo Banco, Banco Montepio, Millenium Inscrição gratuita, mas obrigatória aqui »»»



Negócios no Ribatejo entre Empresas da Região Apresentação portais: Compro no Ribatejo e Startup Ribatejo Data: 31 maio , 14h30-15h00 Orador: NERSANT Inscrição gratuita, mas obrigatória aqui »»»



O ciclo de sessões está aberta ao público em geral e conta com inscrição gratuita (www.nersant.pt/agenda)

De referir que a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação da NERSANT tem como objetivo promover os negócios das startups da região, mas também de empresas com processos de recrutamento em curso e entidades e empresas ligadas à inserção e qualificação profissional. O certame conta, até ao momento, com 104 expositores, num total de 696 produtos e serviços em destaque, que podem ser visitados em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao.

Para mais informações sobre a Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, os interessados devem abordar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Empresas com menos de dois anos e empresas associadas da NERSANT não têm qualquer custo de participação no certame, sendo que as restantes empresas poderão expor no certame virtual em condições a acordar. O certame está online desde 1 de maio.

