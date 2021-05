Festas da Cidade de Almeirim adiadas

As Festas da Cidade de Almeirim não se vão realizar este ano, sendo adiadas para 2022, anunciou o presidente da Câmara de Almeirim.

“As festas da Cidade, assim como os outros eventos festivos que se realizam durante o verão no nosso concelho têm sempre por base uma componente importante de tasquinhas. Ora essa componente implica uma proximidade que não se coaduna com os limites de mesas e com as regras de distanciamento da DGS”, refere a nota do Município, para justificar o adiamento das festas.

Além disso os concertos, sendo ao ar livre e gratuitos são impossíveis de controlar no acesso do número de pessoas, adianta o presidente da Câmara. “Assim e tendo em conta a situação que o País o Mundo vivem com a pandemia, entendemos que este ano ainda não estão reunidas as condições para efetuarmos as tradicionais festas de verão”, afirma Pedro Pedro Ribeiro. “Esperamos regressar em 2022 e estou certo que se a evolução for a que temos assistido ultimamente, assim será. Até lá preferimos jogar pelo seguro”, conclui o autarca.

