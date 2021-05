Instituto Politécnico de Santarém é parceiro da Universidade de Santiago em projeto de literacia digital

O projeto “Inovação Digital CV” é um projeto piloto que resulta de uma parceria entre a Universidade de Santiago e o Instituto Politécnico de Santarém e que tem como grande objetivo desenvolver a literacia digital nos agrupamentos de escolas da ilha de Santiago, em Cabo Verde.

Capacitar com competências digitais os docentes dos agrupamentos das escolas da ilha de Santiago, em Cabo Verde, criar e lançar a página web dos agrupamentos, promover a utilização dos sistemas de gestão de aprendizagem nos agrupamentos, desenvolver competências para a cidadania digital no corpo docente e nos estudantes são alguns dos fins a que o projeto se propõe.

Este projeto foi apresentado no passado dia 8 de abril, na Universidade de Santiago, em Cabo Verde e contou com a presença do Presidente do Politécnico de Santarém, Professor João Moutão, do Pró Presidente para a área da Internacionalização e Cooperação, Professor João Samartinho e com as docentes Cristina Novo, Ana Torres e Marisa Lopes que apresentaram este ambicioso projeto em sala.

Após o discurso de abertura proferido pelo Reitor da Universidade de Santiago, em Cabo Verde, Professor Gabriel Fernandes e pelo Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Professor João Moutão, o Pró Presidente para a área da Internacionalização e Cooperação, Professor João Samartinho falou da participação do IPSantarém no projeto e da parceria entre as duas Instituições de Ensino Superior, sendo que mostrou-se “bastante satisfeito” com a adesão e participação das escolas, pelo que acredita que num futuro próximo o projeto poderá ser implementado em outras escolas da região e até estender-se a todo o país.

Este projeto envolve a formação de 64 docentes dos ensinos básico e secundário de 4 agrupamentos de escolas da ilha de Santiago, em Cabo Verde. Esta formação tem duração de 1 mês em regime de B-Learning nas áreas de formação de “Conceção e Publicação de Páginas Web” e “Sistema de Gestão de Aprendizagem e Cidadania “Digital.

A cooperação entre as duas Instituições de Ensino Superior será bastante benéfica tendo em conta o projeto inovador na região e o fomento de uma cidadania digital, conclui a nota do IPSantarém.

