Juventude do Vitória Clube de Santarém brilhou no regresso das provas oficiais de futsal

Concluído o fim-de-semana que marcou a retoma das competições oficiais distritais, sobram motivos para sorrir ao futsal do Vitória Clube de Santarém.

Juvenis e juniores brilham na equipa sénior do Vitória Clube de Santarém

Especial destaque para a equipa “B” de seniores masculinos do clube azul e branco, que somou 6 pontos no duplo compromisso que teve pela frente na Nave Municipal, a contar para o Campeonato Distrital da categoria: depois de, no sábado, levar de vencida o CDSC Cercal por 6-2, a cereja no topo do bolo foi aplicada no domingo, com uma exibição monumental no clássico diante do CAD Coruche, traduzida num triunfo expressivo por 7-2.

De bancadas despidas, mas com muitos adeptos a acompanhar as emoções da partida através da página oficial de Facebook do clube, este Vitória foi um retrato fiel do trabalho que tem desenvolvido na última década ao nível da formação e daquilo que ambiciona para o futuro, com o contributo decisivo, para estes resultados, de 3 atletas juvenis e 7 juniores.

Trabalho de formação transparece nas equipas séniores do Vitória de Santarém

De resto, também a equipa “A” regressou à atividade, na Freixianda, com muita juventude entre os convocados (3 juvenis e 6 juniores), não evitando, porém, um desaire por 5-1 frente ao experiente GD Ribeira Fárrio.

No total, foram 23 (!) os atletas formados no Vitória Clube de Santarém que alinharam este fim de semana pelo escalão sénior, números elucidativos da linha traçada para o futuro pelo emblema vitoriano.

Os mais jovens de sempre

JP, o mais jovem de sempre a jogar nas provas oficiais de séniores masculinos da AF Santarém

Resultados desportivos à parte, estas primeiras partidas oficiais pós-paragem COVID trouxeram vários momentos muito especiais na vida do Vitória Clube de Santarém enquanto Entidade Formadora de atletas de futsal.

Para começar, no sábado, aos 15 anos e 351 dias de idade, o juvenil João Coelho, mais conhecido na esfera desportiva por “JP”, tornou-se o atleta mais jovem de sempre a vestir a camisola do escalão de seniores masculinos do clube em partidas oficiais. Aquele que, certamente, será também um recorde no próprio distrito de Santarém foi carimbado no desafio diante do Cercal, no qual os seniores escalabitanos entraram com 3 juvenis e 2 juniores na equipa titular (!), o pode ser usado como capa do trabalho de formação desenvolvido pelo emblema vitoriano, cuja grande missão é oficialmente assumida: dotar maioritariamente as suas equipas seniores de jovens formados no clube.

A mesma partida seria ainda inesquecível para o também juvenil Zé Miguel, que, com um bis, se tornou o autor do golo mais jovem de sempre do clube no escalão sénior masculino, aos 16 anos e 333 dias de idade.

Juvenis e juniores brilham na equipa sénior do Vitória

Para este ranking particular, entrou igualmente o colega juvenil Guilherme Rosa, que, no domingo, também fez o gosto ao pé, frente à turma coruchense, num espetacular pontapé desferido atrás da linha do meio-campo. Sem faturar, mas a assinalar igualmente a sua estreia nas convocatórias do técnico Paulo Antunes, estiveram ainda os sub-17 Rodrigo Ramos e Rui Carvalho.

Sem dúvida um tónico muito especial para as cerca de duas centenas de jovens dos diversos escalões de formação do clube, que se preparam, também eles, para retomar já no mês de Maio a tão ansiada atividade oficial.

