Leituras inextinguíveis (27): Acuso!, por Emílio Zola

Com a concordância do jornal, criou-se uma secção com a seguinte especificidade: leituras do passado que não passam de moda, que ultrapassam por direito próprio a cultura do efémero, que roçam as dimensões do cânone da arquitetura, da estética e do estilo, tidas por obras-primas, mas gentilmente remetidas para as estantes, das bibliotecas públicas ou privadas. Livros ensinadores, tantas vezes, e injustamente, tratados como literatura de entretenimento.

Quando Emílio Zola publica Acuso! no jornal L’Aurore, era já um dos escritores mais conceituados da literatura realista francesa. Quando se desencadeou a famosa Questão Dreyfus, Zola manteve-se alheio. Até um dia, quando se apercebeu da maquinação tenebrosa à volta do que parecia um simples caso de espionagem. Os Serviços Secretos Franceses obtinham através de uma mulher da limpeza dos escritórios da Embaixada Alemã em Paris os papéis atirados para os cestos, ela discretamente recolhia-os e pela surda fazia-os chegar ao tenente-coronel Henry, dos Assuntos de Espionagem e Contraespionagem. Um dos agentes deste serviço era o major francês Esterhazy, um verdadeiro agente duplo, que servia os franceses entregando-lhes informações que dizia receber dos seus amigos alemães, e servia estes, oferecendo-lhes informações, muitas delas inventadas, do Estado-Maior francês. Os alemães conheciam a duplicidade de Esterhazy, um dia inventou uma carta que foi parar ao cesto dos papéis e daqui às mãos de Henry, que não reconheceu a caligrafia, disfarçada, de Esterhazy. O documento foi levado ao Ministro da Guerra que ordenou um inquérito discreto, era necessário obter amostras de caligrafia de todos os oficiais, nada de concludente se apurou. O documento passará à História designado por bordereau (lista), presumiu-se que devia partir de um oficial de Artilharia e então as suspeitas recaíram sobre o capitão Alfred Dreyfus. É nomeado o major Paty de Clam para organizar o processo. Começam as maquinações, mesmo sempre protestando inocência o capitão Alfred Dreyfus será exautorado depois de condenado a reclusão perpétua, por alta traição – esta cena é impressionantemente filmada por Roman Polanski no seu filme O Oficial e o Espião (2019). Assiste ao julgamento um oficial do Estado-Maior, o tenente-coronel Picquart, homem honesto e rigoroso que rapidamente se apercebeu de grandes disparidades e contradições. O caso Dreyfus cai em cheio na arena política, a Direita antissemita e conservadora aplaude a punição de Dreyfus, nos meios parlamentares Jaurès e Clemenceau fazem perguntas. Os anos passam, Zola vai colhendo elementos e resolve intervir. Estamos em 1898, Clemenceau acha que o título do panfleto Carta ao Senhor Félix Faure, Presidente da República, é um tanto frouxo, tem que ser encimado por Acuso!. O manuscrito da carta conta de 39 páginas, foram redigidas de forma trepidante dia e meio sem parar. É um libelo que irá mudar a história, onde Zola escreverá em jeito de conclusão:

“Acuso o tenente-coronel du Paty de Clam de ter sido o obreiro diabólico do erro judiciário, inconscientemente quer crê-lo, e de ter em seguida defendido a sua obra nefasta, há três anos, com maquinações as mais ridículas e as mais culposas.

Acuso o general Mercier de se ter tornado cúmplice, ao menos por fraqueza de espírito, de uma das maiores iniquidades do século.

Acuso o general Billot de ter tido nas mãos as provas certas da inocência de Dreyfus e de as ter abafado, de se ter tornado culpado desse crime de lesa-humanidade e lesa-justiça, com um fim político e para salvar o Estado-Maior comprometido.

Acuso o general de Boisdeffre e o general Gonse de se terem tornado cúmplices do mesmo crime, um sem dúvida por paixão clerical, o outro, talvez, por esse espírito de corpo que faz das repartições da guerra uma arca santa, inatacável.

Acuso o general de Pellieux e o major Ravary de terem feito inquérito celerado, quero dizer, um inquérito da mais monstruosa parcialidade, de que temos, no relatório do segundo, um imperecível monumento de ingénua audácia.

Acuso os três peritos em escrita, senhores Bellhomme, Varinard e Couard, de terem feitos relatórios mentirosos e fraudulentos, a menos que um exame médico não os declare atacados de doença da vista e do discernimento.

Acuso as repartições da guerra de terem promovido na imprensa, particularmente em L’ Éclair e em L’ Echo de Paris, uma campanha abominável, para desorientar a opinião e cobrir as suas faltas.

Acuso, finalmente, o primeiro conselho de guerra de ter violado o direito, condenando um acusado por uma peça que ficou secreta, e acuso o segundo conselho de guerra por ter coberto esta ilegalidade, por ordem, cometendo por sua vez o crime jurídico de absolver conscientemente um culpado.

Ao fazer estas acusações, não ignoro ficar sob a alçada dos artigos 30 e 31 da Lei da Imprensa de 29 de julho de 1881, que pune os delitos de difamação. E é voluntariamente que me exponho.

Quanto às pessoas a quem acuso, não as conheço, nunca as vi, não tenho contra elas nem rancor nem ódio. São somente para mim entidades, espíritos da malevolência social. E o ato que pratico aqui é apenas um meio revolucionário para apressar a explosão da verdade e da justiça.

Só tenho uma paixão, a da luz, em nome da humanidade que tanto tem sofrido e tem direito à felicidade. O meu protesto inflamado é apenas o grito da minha alma. Que ousem, portanto, fazer-me comparecer perante o tribunal do júri e que o processo se realize à luz do dia! Espero. Creia, senhor Presidente, na certeza do meu profundo respeito, Emílio Zola”.

Émile Zola pintado por Manet

A carta foi uma bomba, Zola irá ser julgado, bem como se procurará condenar o gerente de L’Aurore, procurando fugir à Questão Dreyfus. Astuciosamente, assentou-se em só considerar difamatórias as acusações feitas contra o conselho de guerra que absolvera Esterhazy. Os debates parlamentares decorrem inflamados. O antissemitismo revela a sua expressão mais violenta, há perseguições de judeus em várias cidades de França e na Argélia destruíram-se 158 estabelecimentos de judeus. O julgamento de Zola é um acontecimento, Clemenceau aparece como defensor do gerente de L’Aurore, os militares apresentam-se em peso, arrogantes, agitando as correntes das espadas, pretendem intimidar o júri. O presidente do tribunal recebera instruções para não deixar tratar a Questão Dreyfus. O falsário de toda esta trama, o tenente-coronel Henry, aparece em público. Zola permanece sempre calado, só quando um dos generais acusa o escritor de ser um derrotista, ele ergue-se para dizer: “Há muitas maneiras de servir a França. Podemos servi-la pela espada ou pela pena. O senhor general de Pellieux tem, sem dúvida, alcançado estrondosas vitórias. Eu ganhei as minhas. Pelas minhas obras, a língua francesa tem sido levada ao mundo inteiro. Tenho as minhas vitórias. Lego à posteridade o nome do general de Pellieux e o de Emílio Zola: ela escolherá!”.

Filme O Oficial e o Espião, de Roman Polanski

Zola será condenado, tinha de ser condenado, parte para o exílio, os seus bens penhorados, haverá segundo julgamento no Caso Dreyfus, o falsificador Henry será desmascarado, o tenente-coronel Picquart tem durante este processo um papel determinante. Segue-se a revisão do processo de Dreyfus, haverá comutações das penas, Zola escreverá ao novo Presidente da República, Émile Loubet, quando este assinou o perdão de Dreyfus, reitera as acusações que fez. Zola irá falecer antes da reabilitação de Dreyfus, no meio destas tempestades das relações entre a Alemanha e a França deteriorar-se-ão. Haverá suicídios, tentativas de assassinato.

Cena do filme O Oficial e o Espião, de Polanski

O libelo de Zola não perde atualidade, não só pela dignidade intelectual que espelha, é um monumento de coragem a denunciar todos aqueles que maquinam contra a verdade e tripudiam a justiça. É por isso que Acuso! tem um natural condão de fazer parte das leituras inextinguíveis.

Mário Beja Santos

