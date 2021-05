PS Entroncamento promove Roteiro pela Ferrovia

Iniciou-se esta segunda-feira o “Roteiro pela Ferrovia: Entroncamento”, uma iniciativa da concelhia do Entroncamento do Partido Socialista, que decorre entre 10 e 15 de maio e pretende valorizar o que tem sido feito neste setor no Entroncamento, identificando também as necessidades e as oportunidades.

“É indelével a marca da ferrovia na história e matriz socioeconómica do nosso concelho. É nossa firme convicção que, além das fortes raízes no passado do nosso território, a ferrovia é também pedra basilar do futuro da cidade do Entroncamento”, referiu o presidente da Concelhia do PS Entroncamento, Ricardo Antunes.

A comitiva constituída pelo presidente da Concelhia e alguns membros do secretariado, contou neste arranque com os deputados eleitos pelo PS no Distrito de Santarém, Hugo Costa e Mara Lagriminha, e o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria.



Este primeiro dia, foi aproveitado para reiterar a importância da consolidação do cluster ferroviário no Entroncamento, valorizando o know-how existente, mas abrindo portas para a inovação e desenvolvimento. Ao longo das visitas às oficinas da CP e ao SIMEF, foi tónica comum a importância do investimento e da aposta na ferrovia pelo governo e a necessidade premente de formar quadros.



Uma das grandes preocupações passa pela urgente modernização da Estação Ferroviária do Entroncamento, naquela que é uma das mais movimentadas infraestruturas ferroviárias nacionais e constitui uma importante interface de transportes para toda a região do Médio Tejo.

Durante a visita à Estação, acompanhada por dirigentes da Infraestruturas de Portugal, foi consensual a necessidade de, a breve trecho, se intervir profundamente naquela infraestrutura para garantir condições de conforto e segurança aos utilizadores.

A iniciativa continua ao longo desta semana com encontros com diversos agentes, desde as empresas aos sindicatos do setor e culminará num webinar, no próximo sábado, dia 15 de maio, pelas 11h00, na página da rede social Facebook do PS Entroncamento.

