Sede vitoriana recebeu xadrez do Sporting

Num fim de semana de intensa atividade entre as já 15 modalidades dinamizadas pelo Vitória Clube de Santarém, realizou-se, no sábado, na sede social do clube, a 2.ª jornada da presente edição do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de XADREZ, com os vitorianos a terem a honra de receber o histórico Sporting Clube de Portugal.

Mestres vitorianos de xadrez bateram-se com o histórico Sporting Clube de Portugal

Depois de algumas horas de despique entre vários dos grandes mestres nacionais da modalidade, a balança acabaria por pender para o lado “leonino”, que triunfou por 3-1, fruto de duas vitórias e dois empates.

Com as igualdades registadas nos tabuleiros de Carlos Nascimento e Pedro Vinagre, o quarteto que representou nesta ronda o emblema vitoriano chegou a estar perto do empate no jogo, com Victor Ferreira quase a aproveitar a vantagem decisiva de que chegou a dispor. Pedro Diogo foi o outro jogador vitoriano em prova, no tabuleiro n.º 1.

O próximo compromisso está agendado já para sábado, dia 15 de Maio, em casa da Associação Peão Cavalgante/Arneirense.

Recorde-se que todos os interessados em praticar no XADREZ no Vitória Clube de Santarém e aprender com os grandes mestres da história da modalidade no distrito poderão contactar o clube por esta via, através de mensagem privada, ou com recurso a vitoriacs@gmail.com e 926633938.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...