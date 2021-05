“Angoche – Os fantasmas do império”, o novo romance de Carlos Vale Ferraz chega esta quinta-feira às livrarias (vídeo)

O autor fala sobre o seu mais recente romance

“Angoche – Os fantasmas do império“, o novo romance de Carlos Vale Ferraz estará disponível nas livrarias esta quinta-feira, 13 de maio. Em “Angoche – Os fantasmas do império“, o escritor natural de Vila Nova da Barquinha assina um romance ficcional baseado num mistério verdadeiro ocorrido em plena Guerra Colonial.

Apesar da ampla investigação levada a cabo na época, hoje, volvido precisamente meio século, ainda se desconhecem as reais causas e as motivações por detrás do estranho caso do desaparecimento da tripulação do navio Angoche, encontrado incendiado e à deriva nas águas de Moçambique. Em Angoche — Os fantasmas do império, Carlos Vale Ferraz demonstra como a imagem de um país se pode construir, não de verdade e justiça, mas da glorificação dos seus mais vergonhosos feitos.

A ação do romance desenrola-se em Nacala, a 23 de abril de 1971. Um navio da Marinha mercante portuguesa parte desse porto moçambicano com destino a Porto Amélia (hoje, Pemba). A bordo leva 24 almas, bem como um importante carregamento de material de guerra destinado ao Exército português no Ultramar. Na madrugada seguinte, um petroleiro encontra esse navio, de seu nome Angoche, à deriva, incendiado e sem ninguém a bordo, como se de um navio-fantasma se tratasse. De imediato, a PIDE/DGS abre um inquérito. As teorias para o que aconteceu surgem em catadupa. Não faltam presumíveis culpados a quem apontar o dedo, mas não há provas. Para adensar o mistério, na noite do desaparecimento do Angoche, uma portuguesa que trabalhava num cabaré da cidade da Beira e é tida como amante de um oficial da Marinha, cai de um edifício. Suicídio ou assassinato, as circunstâncias da sua morte nunca são verdadeiramente esclarecidas…

Depois do 25 de Abril, os relatórios da PIDE/DGS desaparecem. A carcaça do navio, ancorado no porto de Lourenço Marques, acaba por ser afundada. Se testemunhas houve, não falam. Estes são os factos. A partir deles, Carlos Vale Ferraz constrói um romance puramente ficcional, embora essencial e certeiro, sobre moralidade e heroísmo.



Nas palavras de Carlos Vale Ferraz, «Angoche – Fantasmas do Império é um romance. É um romance porque só a ficção me permite exprimir o que julgo saber sobre os homens que querem ser heróis e sobre os Estados que utilizam esses homens dispostos a tudo para os seus fins. É uma ficção sobre as taras do poder, como tantas outras obras da literatura ao longo dos séculos, da Odisseia de Homero a Hamlet de Shakespeare, do Coração das Trevas de Conrad a Uma Verdade Incómoda de Le Carré.»

Foto do facebook do autor

Carlos Vale Ferraz

Carlos Vale Ferraz, pseudónimo literário de Carlos de Matos Gomes, nasceu a 24 de julho de 1946, em Vila Nova da Barquinha. Foi oficial do Exército, tendo cumprido comissões em Angola, Moçambique e Guiné.

Investigador de História Contemporânea de Portugal, publicou como Carlos de Matos Gomes e em coautoria com Aniceto Afonso Guerra Colonial, entre outros.

No catálogo da Porto Editora figuram ainda os seus romances A Última Viúva de África, Prémio Literário Fernando Namora/2018, Nó Cego, obra de referência obrigatória na ficção portuguesa sobre a guerra colonial, e Que fazer contigo, pá?.

Da extensa lista de grandes obras de Carlos Vale Ferraz merecem também destaque Os Lobos não usam Coleira, Soldadó, A Mulher do Legionário, Fala-me de África, entre outros.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...