CTT abrem candidaturas para estágios de verão – Inscrições abertas até 24 de maio

Os CTT abriram as candidaturas para os estágios de verão de 2021 que decorrem em julho e agosto. As candidaturas devem ser realizadas através do site dos CTT aqui até ao dia 24 de maio.

Os candidatos deverão ter concluído pelo menos o 2.º ano da licenciatura ou, de preferência, estar a frequentar um mestrado, numa das seguintes áreas: Informática; Engenharia; Matemática; Analytics; Gestão; Economia; Comunicação; Digital; ou Recursos Humanos.

Deste modo, os CTT reassumem-se como “uma employer brand, somando a este atributo, outros já reconhecidos pelos clientes: uma marca de confiança, proximidade e liderança com uma elevada interacção com a sociedade”.

O programa terá a duração de dois meses e será dada a possibilidade aos jovens selecionados de contactarem com uma das áreas de negócio dos CTT enquanto são acompanhados por um Tutor.

Os CTT assumem-se como “empresa orientada para o cliente e para as suas necessidades, com uma oferta segmentada para particulares e empresas, com soluções que começam no envio de correio e expresso, passam pelas melhores ofertas de poupança e crédito e por um portefólio alargado de produtos de conveniência na sua rede de lojas e, ainda uma oferta completa de soluções de publicidade, de logística, de outsourcing de processos e de apoio à presença no mundo do comércio eletrónico, para apoiar as empresas no seu processo de digitalização e crescimento”.

