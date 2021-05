Políticas locais de juventude e agenda jovem para a saúde – Santarém recebe Cimeira do Associativismo e Juventude

Com o objetivo de estimular a participação jovem, a discussão e a definição de medidas locais de juventude para a Agenda de Inovação das Políticas de Juventude 2020-2030, a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) promove uma nova edição da Cimeira do Futuro Associativismo e Juventude, que decorre na sexta-feira, 14 de maio, no Convento de São Francisco, em Santarém.

A discussão desta Cimeira do Futuro será feita em torno dos temas da Agenda Jovem para a Saúde e Bem-Estar e das Políticas Locais de Juventude, contando, entre outros, com a participação do Tiago Manuel Rego, Presidente da FNAJ, do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, com João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, com a Vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde, Isabel Loureiro, com o Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, e com o Eurodeputado, Manuel Pizarro.



De acordo com o Presidente da FNAJ, Tiago Manuel Rego, “esta conferência focada na saúde e no futuro da juventude tem especial importância, tendo em conta a fase pandémica que atravessamos que teve bastante impacto nos jovens, contribuindo para que muitos voltassem à casa de partida. Com este debate pretendemos não só reativar a participação jovem, mas perceber junto desta geração que medidas consideram prioritárias para o futuro, envolvendo-os na discussão e na definição das estratégias para suprir essas necessidades”.

Este encontro surge no âmbito da Estratégia para o Diálogo Jovem de Base local implementada, desde 2017, pela FNAJ e através do projeto “INOVE+”, um plano orientador a longo prazo que consiste num investimento significativo para o desenvolvimento da participação juvenil e associativa de jovens, em Portugal.

O evento contará ainda com a apresentação da Rede e do Selo Nacional de Municípios Amigos da Juventude, plataforma criada pela federação como um espaço privilegiado de partilha de boas práticas entre concelhos e enaltecendo o trabalho realizado pelos municípios portugueses, em matéria de políticas da juventude.

A Cimeira do Futuro Associativismo e Juventude, organizada pela FNAJ em parceria com a Câmara Municipal de Santarém e com o apoio da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém, acontece entre as 09:30 e as 16:00, na próxima sexta-feira, em formato presencial, cumprindo todas as normas de segurança exigidas pela DGS.

Programa completo disponível aqui.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...