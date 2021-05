Sporting campeão: Marquês em euforia total numa festa marcada por desacatos

A praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, recebeu esta madrugada em euforia total o autocarro do Sporting, após conquistarem a I Liga portuguesa de futebol, mas a festa ficou marcada por vários confrontos com a polícia.

O relógio apontava já para as 04:00 quando o autocarro panorâmico que trazia os jogadores, equipa técnica e ‘staff’ do Sporting desde o Estádio José Alvalade chegou à emblemática praça da cidade, habituada a ser palco de festejos desportivos, num ambiente de enorme festa e de muito descontrolo dos milhares de adeptos presentes no local.

Foi debaixo de chuva e ao som de cânticos do Sporting, bem como do clássico ‘We Are The Champions’, da banda britânica Queen, que o autocarro deu a volta à rotunda e assistiu a todo o espetáculo pirotécnico envolvente, que, desde muito cedo, pautou o ambiente ali vivido.

O barulho de fundo eram os sons de petardos e fogos de artifício, aliados aos cânticos diversos entoados pela multidão, que não conseguiu respeitar as normas em vigor e foi sempre hostil perante o dispositivo policial, que sofreu toda a noite com o arremesso de garrafas de vidro e de tochas.

Devido à pandemia de covid-19, o acesso à rotunda esteve vedado com grades ao longo das artérias circundantes à praça, com os milhares de adeptos ‘leoninos’ atrás do gradeamento, sendo que alguns chegaram mesmo a sofrer ferimentos, sendo prontamente socorridos pelos bombeiros.

Desde o apito final que a zona envolvente se ‘pintou’ de ‘verde’, inclusive a estátua, mas, até chegar a verdadeira confusão, os primeiros momentos foram apenas e só de felicidade, como mostrou à Lusa uma família sportinguista, que veio de Santarém de propósito para os festejos, em que as crianças celebravam pela primeira vez e o pai mostrava-se muito orgulhoso.

“Toda a equipa está de parabéns. Foi um grupo fortíssimo e o nosso treinador foi espetacular”, afirmou o pai Pedro Barbosa, a envergar uma camisola da temporada 2001/02, ano da última conquista, e que precisa agora de “atualizar”, atirou, realçando igualmente a importância do guarda-redes Adán, que “deu muitos pontos” durante todo o campeonato.

O filho mais velho, que herdou o nome do pai, muito relacionado ao Sporting, tem 13 anos e é a primeira vez que vê o seu clube ser campeão de futebol, embora ainda lhe custe a acreditar no que está a viver: “É muito especial, nunca tinha visto. Este campeonato passou muito rápido, nem me apercebi. Não imaginava isto e nem acredito que está a acontecer”.

O jovem lamentou também os incidentes decorridos nas imediações do Estádio José Alvalade, ainda durante o jogo, desconhecendo ainda o que viria a suceder no Marquês de Pombal.

“Acho que era desnecessário o que se passou no estádio, não só para a equipa, mas também para a polícia, que são pessoas como nós e têm família em casa. Também os hospitais, com a covid-19 estão cheios e era desnecessário”, frisou.

Francisco Barbosa, de apenas 09 anos, vincou o “orgulho muito grande” por ver o Sporting campeão e agradeceu ao treinador Rúben Amorim, ao presidente Frederico Varandas e a todos os jogadores, por “terem jogado tão bem o campeonato inteiro”.

“Ficámos em primeiro, vamos à Liga dos Campeões e temos de ganhar tudo!”, exclamou a criança, que escolheu o lateral direito espanhol Pedro Porro como o seu jogador favorito, pois “tem muito amor ao clube, é muito bom e muito dedicado”.

Já Cinira Andrade sublinhou à Lusa que o Sporting ser campeão “era a coisa que mais queria”, numa “alegria muito grande” oferecida por Rúben Amorim e por todos os jogadores, que foram “maravilhosos e espetaculares”, gostando de todos, sem querer discriminar ninguém.

“Não pudemos ir ao estádio ver um jogo e poder apoiar mais, mas eles fizeram tudo, não precisaram da gente. Muito obrigada a eles e que façam a gente estar cá outra vez para o ano”, desejou.

Mesmo a meio da semana, os festejos prolongaram-se noite dentro, com Cinira Andrade a ser o rosto visível do estado de espírito ‘verde e branco’: “Amanhã vou trabalhar. Chego a casa, tomo um duche e já estou pronta! Começo às 07:00, saio de casa às 06:00 e tal, por isso estamos aqui”.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os ‘leões’ somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...