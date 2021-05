União do Entroncamento com uma derrota e uma vitória no reinício do Campeonato nacional de hóquei em patins

Depois de vários meses de paragem por contingências do Covid-19, o Campeonato Nacional de Seniores da 3.ª Divisão teve o seu reinicio no passado dia 02 de Maio, com o União Futebol Entroncamento a receber a AJ Salesiana “B”, para acerto da 3ª jornada que se encontrava em atraso.

Jogo bastante disputado e equilibrado, com a equipa do União a entrar melhor, passando para a frente do marcador, mas sempre com uma equipa da Salesiana a dar muito trabalho e a nunca baixar os braços na procura do golo. Fruto dessa persistência, a equipa visitante consegue chegar ao intervalo a vencer por 2 bolas a 1.

Na segunda parte o União procura chegar ao empate, conseguindo no seguimento de uma jogada individual de José Pedro, colocando o marcador num empate a duas bolas. O jogo continuou muito equilibrado e disputado, prevendo-se que a equipa que conseguisse marcar primeiro seria a vencedora da partida, tendo a equipa visitante sido mais feliz ao alcançar o 3º golo, colocando a AJ Salesiana como vencedora do encontro.

Resultado que se pode aceitar pela perseverança e atitude da equipa visitante, que acusou menos a paragem do Campeonato, apresentando-se em melhor forma física, fruto da juventude da sua equipa. Na equipa do União notou-se a paragem forçada, com muitos jogadores em fora de forma, não conseguindo superar a maior frescura física da equipa adversária.

Depois de um resultado negativo no inicio do Campeonato depois da paragem, era importante voltar ás vitórias e foi com esse espirito que a equipa do União entrou em campo no dia 09 de Maio na casa do Campo de Ourique, a contar para a 6ª jornada.

Iniciou melhor a equipa da casa, conseguindo passar para a frente do marcador por volta do minuto 19. 5 minutos volvidos, Mário Azevedo desperdiça uma grande penalidade, que podia dar o empate na partida, mas veio a redimir-se 1 minuto depois ao alcançar o empate. Jogo bastante equilibrado e disputado, que levou ao desenrolar do marcador, ora marcas tu ora marco eu, com a equipa do União a conseguir uma vantagem ao intervalo de 3 bolas a 5.

Na segunda parte, fruto dos dois golos de desvantagem, o CACO procurou chegar ao empate, enquanto que o União ia gerindo essa vantagem, tendo-se alcançado o resultado final numa vitória Unionista por 7 bolas a 5.

Vitória justa da equipa da cidade dos comboios, soube gerir melhor os momentos do jogo na segunda parte e já se encontrou com os seus jogadores num momento de forma crescente.

UF Entroncamento joga com Os Corujas de Coruche no domingo

No próximo dia 16 de Maio o União recebe em casa a equipa do “Os Corujas” GCC de Coruche, pelas 18h a seguir pela UFE TV.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...