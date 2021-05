Vítor Moura é o candidato do PSD à Câmara de Abrantes

Vitor Manuel Piedade Moura, de Chainça, concelho de Abrantes, é o escolhido por unanimidade pela Comissão Política de Secção do PSD de Abrantes para encabeçar a lista do partido às eleições autárquicas deste ano.

Militante do PSD, Vítor Moura apresenta-se com o propósito assumido de “honrar a história do PSD no Concelho, no Distrito e no País”.

“A sua vasta experiência profissional e empresarial e a firme vontade de governar, desenvolver Abrantes e acordar os Abrantinos, são as suas principais motivações para “agarrar” este projeto político a bem dos seus habitantes, dos naturais do nosso concelho e de todos aqueles que fazem vida pessoal ou profissional por Abrantes”, refere o comunicado do PSD de Abrantes.

O candidato mostra-se empenhado em “combater o adormecimento em que o partido socialista nos embala há 28 anos consecutivos”. Por seu lado, o PSD aposta em Vitor Moura “não pela experiência política, mas pelo seu carácter, pela sua exigência, pelo seu rigor e competência, forjado nas dificuldades e no êxito de várias décadas de trabalho, sendo certamente uma agradável surpresa para a nossa cidade e para as nossas freguesias”.

