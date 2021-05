Concerto de tributo aos Pink Floyd no Centro Cultural do Cartaxo

No sábado, dia 15 de maio, o Centro Cultural do Cartaxo volta a abrir o palco aos grandes concertos. Às 20h30, António José Portela, vai ser o anfitrião da noite e a banda After Floyd, vai levar o público aos áureos anos do rock.

Os Pink Floyd são um dos grupos de rock mais influentes e bem-sucedidos da história da música, tendo vendido mais de 250 milhões de álbuns em todo o mundo.

The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall constituem marcos musicais incontornáveis.

Os After Floyd – banda formada em 2013 por músicos que acompanharam vários artistas de renome no panorama nacional e que têm vindo a realizar inúmeros concertos – vão fazer desta noite, uma viagem no tempo, um espetáculo de tributo a David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e Syd Barrett.

➽ Bilhetes – 10 €

Bilhetes disponíveis na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo

➽ Horário da Bilheteira

Quarta a sábado – 15h00 às 20h00

➽ Localização e contactos do Centro Cultural do Cartaxo

Rua 5 de Outubro, 2070-059 Cartaxo

☎ 243 701 600

✉ ccultural@cm-cartaxo.pt

O espetáculo decorre de acordo com as medidas do Plano de Contingência do Centro Cultural do Cartaxo.

Organização União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, com apresentação de António José Portela.

