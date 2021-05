Mais de 7000 visitas registadas na Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação organizada pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, está a receber grande afluência de público. O certame virtual – que termina no final do mês – regista já mais de 7000 visitas virtuais.

Está a ser um sucesso a segunda edição da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, online desde o dia 1 de maio na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo. O evento online organizado pela associação empresarial está a ter grande afluência, com o certame a reunir já mais de 7000 visitas de internautas interessados em conhecer as novas empresas do Ribatejo, ofertas de emprego e formação profissional.

A Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, a decorrer até ao final do mês de maio, pretende ser uma montra digital do empreendedorismo regional, ao mesmo tempo que promove o emprego e a formação profissional. O objetivo do certame é, desta forma, dar a conhecer as novas empresas da região do Ribatejo, bem como empresas com processos de recrutamento em curso e empresas / entidades que trabalhem na área dos recursos humanos, com atividades ligadas, por exemplo, à prestação de serviços de inserção e qualificação profissional, promovendo-se, desta forma, negócios, emprego e conhecimento. Para além de startups e empresas da região, participam de igual modo no certame diversos Municípios, através dos respetivos Gabinetes de Empreendedorismo ou Apoio a Empresas, e também CLDS da região.

O certame apresenta ao público 104 expositores, num total de 697 serviços e produtos em exposição. O evento pode continuar a ser visitado no portal de negócios Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empreendedorismo-emprego-e-formacao.

Webinares iniciam na próxima semana

No âmbito da Feira do Empreendedorismo, Emprego e Formação, a NERSANT vai iniciar na próxima semana um conjunto de webinares de participação gratuita, com temas de interesse para o público da feira.

Dia 17 de maio dá-se início ao tema “Adapte o seu Negócio para a era pós-Covid-19”, com uma sessão sobre “Diagnóstico: identificação das competências e recursos internos”, continuando-se a explorar a mesma temática com as sessões “Mudança no comportamento do consumidor e manutenção do relacionamento”, dia 19 de maio, “Canais de distribuição: novas tendências”, agendado para 24 de maio e “A Transformação Digital”, calendarizado para 26 de maio. Todas as sessões no âmbito deste tema são da responsabilidade da NERSANT e iniciam às 14h30.

O programa de seminários online prevê ainda a realização de diversos outros webinares, com a parceria de diversas entidades enquanto comunicadores. “Medidas de Apoio ao Emprego e Empreendedorismo”, da responsabilidade do IEFP, realiza-se dia 20 de maio, às 15h00, “Soluções de Financiamento para Startup’s”, com intervenções da Garval, Novo Banco, Banco Montepio e Millennium BCP, acontece dia 27 de maio, às 15h00 e “Negócios no Ribatejo entre Empresas da Região”, da responsabilidade da NERSANT, encerra o ciclo de workshops no dia 31, às 14h30. A participação é gratuita e as inscrições estão já abertas no portal da associação, em www.nersant.pt.

Os interessados em receber mais informações sobre os certames digitais da NERSANT, devem entrar contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Para junho, estão previstas duas feiras virtuais: uma de âmbito concelhio – a 1.ª Feira Empresarial Ourém+Digital – e outra de âmbito setorial – a 2.ª Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo.

