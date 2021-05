Ribeiro de Aveiras reabilitado pelo Município de Azambuja com apoio do Fundo Ambiental

Município de Azambuja informa que os trabalhos de adaptação do Ribeiro de Aveiras encontram-se concluídos. A intervenção teve início em outubro de 2020, enquadrada no projeto “Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Alterações Climáticas”, e é da responsabilidade da Autarquia, sendo cofinanciada pelo Fundo Ambiental.

O ribeiro atravessa os terrenos dos antigos viveiros do ICNF, em Aveiras de Baixo, onde a autarquia visa criar o futuro Parque Biológico e Ambiental de Azambuja. Na empreitada foram utilizadas várias técnicas de engenharia natural, fazendo um controlo das espécies invasoras. Assim, foi executado o corte da vegetação invasora – como as canas, e foi reforçada a plantação de espécies autóctones (nativas) do ecossistema desta região. Numa última fase, foram efetuadas a modelação das margens da ribeira, a criação de um anfiteatro e a concretização do caminho ao longo da ribeira no Parque Ambiental. Com todo este projeto, Azambuja terá, também, o primeiro Laboratório de Rio funcional na zona sul do país, onde poderá ser observada a intervenção realizada e as diversas técnicas utilizadas.

De referir que esta obra representa um investimento global de 200 mil euros, dos quais a Câmara Municipal conseguiu um financiamento de 170 mil euros, no âmbito da candidatura aprovada pelo Fundo Ambiental enquadrada no objetivo “Adaptar o território às alterações climáticas – concretizar o P3AC”. A concretização desta “Valorização e Adaptação do Ribeiro de Aveiras às Alterações Climáticas” irá tornar toda a área envolvente à intervenção mais resiliente e preparada para os riscos associados a fenómenos de cheias e de inundações, bem como recuperará o corredor ribeirinho ao longo da linha de água, fomentando a criação de refúgios e corredores ecológicos para espécies vulneráveis.

No currículo desta obra do Município de Azambuja, constam a empresa Floponor, ligada às áreas do ambiente e da floresta, que está a executar a empreitada, e também a empresa Engenho e Rio, que é responsável pela elaboração do projeto e especializada em reabilitação fluvial com recurso a “engenharia natural”.

