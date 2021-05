Abrantes alarga rede de abastecimento 10 mil habitantes de quatro Freguesias com água de Castelo do Bode

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, inaugurou esta sexta-feira, dia 14 de maio, a extensão da rede de abastecimento de água à zona sul do Concelho de Abrantes a partir da Albufeira de Castelo do Bode no novo Reservatório da Burra, localizado em Cabeço da Burra, na freguesia do Pego.

Num investimento de aproximadamente 3 milhões de euros, apoiado pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, este projeto envolveu a construção de mais 24 km de extensão da rede de abastecimento, com a remodelação de três reservatórios e construção de um novo reservatório, com uma capacidade de 1500 m3: o Reservatório da Burra.

A concretização deste projeto, que se vem juntar ao investimento já concretizado na ordem dos 10 milhões de euros no abastecimento à zona norte do Concelho, vem permitir assegurar com mais eficiência e qualidade o fornecimento de água a cerca de 10 mil pessoas de quatro localidades: São Miguel do Rio Torto, Tramagal, Pego e Concavada.

“É uma maior qualidade de vida para as populações que estamos hoje aqui a celebrar com a inauguração deste projeto”, salientou a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, acrescentando que “este é um trabalho de muitos e muitos anos e que vai continuar para que as populações possam ter água de qualidade e saneamento”. A Ministra da Coesão Territorial avançou ainda que “o novo quadro comunitário de apoio vai financiar projetos de regeneração urbana, projetos que apoiam as instituições de ensino superior, bem como projetos que tornam os territórios mais atrativos para a localização de empresas e sabemos como elas são importantes para Abrantes e para o país, e também projetos na área da saúde, na área social e cultural”.

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, afirmou que “concretizamos hoje um passo muito relevante na estratégia iniciada no ano de 2000 para o abastecimento de água no nosso concelho quando, nessa altura, foi decidido que Abrantes deveria realizar o abastecimento de água a partir da Albufeira de Castelo do Bode. Desde então, foram executadas as condutas adutoras para abastecer a generalidade das localidades da zona norte do Concelho de Abrantes, num investimento contínuo que representou mais de 10 milhões de euros, suportado, essencialmente por fundos próprios”.

Cerca de 80% da população do concelho abastecida a partir de Castelo do Bode

Com este projeto de extensão da rede de abastecimento de água à zona sul do Concelho de Abrantes a partir da Albufeira de Castelo do Bode e a construção deste novo Reservatório, cerca de 80 por cento da população do Concelho passa a ter água de Castelo do Bode nas suas torneiras.

“Esta intervenção reveste-se de grande importância para o sul do concelho e teve como objetivo primordial servir melhor os nossos cidadãos, através do aumento da qualidade e fiabilidade do serviço prestado, ao mesmo tempo que contribui de forma decisiva para o aumento dos níveis de racionalidade económica e eficiência operacional da exploração”, salientou o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes.

Manuel Jorge Valamatos avançou que “concluído mais um importante passo na estratégia de abastecimento de água no nosso Concelho, é já tempo de olharmos para o futuro e para os novos projetos que estamos a desenvolver, nomeadamente a construção de troço adutor entre o Reservatório da Burra e o Reservatório da Barrada e estação elevatória; a construção de troço adutor entre a estação elevatória da Barrada e o Reservatório de São Facundo e também o troço adutor entre o Reservatório da Burra e as Mouriscas”. “Estes novos troços implicarão um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros que queremos concluir até ao centenário dos Serviços Municipalizados de Abrantes, reforçando assim a qualidade do serviço que deixará Abrantes com uma rede de abastecimento de água de excelência”, concluiu Manuel Jorge Valamatos.

Desde 2000, o projeto de captação e distribuição de água da Albufeira de Castelo do Bode pelo Concelho de Abrantes já implicou um investimento de cerca de 13 milhões de euros, sendo que, quando concluído, irá representar uma totalidade de 16,5 milhões de euros.

A cerimónia contou também com a presença do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, da Presidente da Comissão Diretiva do POSEUR, da Secretária Técnica do POSEUR, do Presidente e Deputados da Assembleia Municipal, Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, Vereadores, representantes das entidades Militares de Segurança e Proteção, entre outros convidados.

Por ocasião da visita da Ministra Ana Abrunhosa, a Câmara Municipal de Abrantes aproveitou para fazer a apresentação de projetos prioritários para o desenvolvimento do território do Concelho e da Região. “Já levamos aqui alguns cadernos de encargos, a autarquia de Abrantes tem sido uma boa utilizadora de fundos comunitários e vai continuar a ser. Podem contar com este Governo e com este Ministério nos projetos que têm em mente e com outros para os quais vos desafiaremos”, concluiu Ana Abrunhosa.

