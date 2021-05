Município de Azambuja homenageou personalidades e instituições do concelho

A Câmara Municipal de Azambuja celebrou o Dia do Município com a atribuição de uma Medalha de Honra, bem como com várias Medalhas de Mérito Municipal e Medalhas Municipais de Bons Serviços, homenageando dessa forma várias personalidades e instituições que têm contribuído para o desenvolvimento social, económico e cultural do concelho.

A atribuição destas condecorações visa reconhecer publicamente e distinguir estas figuras, individuais e coletivas, pelos relevantes contributos à comunidade, e à afirmação e divulgação do bom nome do Concelho de Azambuja e do seu capital humano e sociocultural.

A sessão solene começou com a atribuição da Medalha Municipal de Bons Serviços – Grau Ouro, aos funcionários municipais Joaquim Gomes, Aníbal Carvalho, Irene Lameiro e Ricardo Portela.

De seguida, foram agraciados com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, os cidadãos Manuel Geada, José Xavier e Miguel Duarte, e também as seguintes coletividades: o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil “Os Traquinas” de Quebradas, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alcoentre, o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja, o Rancho Folclórico “Tradicionais Rapazes da Grade e Raparigas da Monda”, o Grupo Tradicional “Os Casaleiros” de Casais dos Britos, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, o Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Vale do Brejo, o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso, a Banda Filarmónica do Centro Cultural Azambujense, a Banda de Música da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, a Banda da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima e a Banda de Música da A.D.R “O Paraíso” de Vale do Paraíso.

Por fim, a culminar a sessão, foi entregue a mais alta condecoração da autarquia – a Medalha de Honra do Município, atribuída ao cidadão Daniel Claro.

A cerimónia teve lugar no Auditório do Centro Social e Paroquial de Azambuja, na tarde de 5ªfeira de Ascensão – feriado municipal, 13 de maio de 2021, com transmissão em direto na página de Facebook do Município.

