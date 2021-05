Arte Urbana “A Cidade e o Ferro” – Entroncamento recebe Simpósio de Escultura

Decorre no Entroncamento, entre os dias 18 de maio e 2 de junho o I Simpósio de Escultura do Entroncamento, que contará com a criação de Esculturas em Ferro e Workshops promovido por um grupo de diversos escultores.

A Criação de Esculturas em Ferro decorre no Museu Nacional Ferroviário, entre os dias 18 de maio e 2 de junho, das 10h00 às 18h00 e é dirigida à população em geral. Os escultores Ana Mena, Hugo Maciel, João Bernardo, João Duarte e Pedro Marques trabalharão as matérias da ferrovia, criando esculturas em ferro.

Paralelamente decorrem os Workshops “Arte Urbana, Venha Ver”, de 21 de maio a 1 de junho, entre as 10h00 e as 12h00. Estes workshops são dirigidos a todos os públicos, tendo inscrição prévia, gratuita, entre os dias 03/05/2021 a 13/05/2021 para o email cultura@cm-entroncamento.pt ou através do número 249 720 400 – (Tecla 6). Os Workshop’s contarão com dois momentos: apresentação teórica seguida de demonstração prática.

“A Cidade e o Ferro” I Simpósio de Escultura do Entroncamento, do ciclo de Arte Urbana, integra o projeto VOLver, da programação Cultural em Rede, entre os municípios do Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Torres Novas, que tem como objetivo geral promover o tecido cultural e artístico do Médio Tejo.

Este Projeto será apoiado pela Fundação Museu Nacional Ferroviário e pelas Infraestruturas de Portugal no âmbito da Candidatura CENTRO-07-2114-FEDER-000224, Programa Operacional do Centro.

