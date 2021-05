CHMT reforça vacinação no Distrito de Santarém

O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a apoiar a campanha de vacinação covid-19, com equipas de profissionais, em vários concelhos do Distrito de Santarém.

Nos últimos dias, profissionais de saúde do CHMT deslocaram-se a Almeirim, Tomar, Ourém, Abrantes, Salvaterra de Magos, entre outros concelhos. Um apoio possível graças à disponibilidade manifestada pelos profissionais do CHMT, que desde a primeira hora disseram sim. “Somos sempre enfermeiros em qualquer lado, hoje em Almeirim, mas iremos onde for preciso”, revela Margarida Carmo, enfermeira do CHMT. Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, destaca a excelente articulação entre o CHMT e o ACES da Lezíria, assim como do Médio Tejo, manifestando a disponibilidade para continuar este apoio de reforço à vacinação onde ele for necessário. O presidente do Conselho de Administração do CHMT sublinha ainda que este apoio só é possível graças “à disponibilidade dos profissionais do CHMT, que tem muita consciência e muita memória do que aconteceu e se for caso disso vão até ao fim do mundo para contribuírem para acelerar o processo de vacinação”, diz Carlos Andrade Costa.

