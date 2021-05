Concurso arranca a 17 de maio em Santarém – Há mais de 1.400 vinhos na corrida ao Melhor Vinho de Portugal

São 1.408 os vinhos que se encontram em avaliação na 1.ª fase da 8.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal. Esta iniciativa arranca esta segunda-feira, 17 de maio, a partir das 10h00, nas instalações do CNEMA, em Santarém. Nesta fase, e ao longo de três dias, os vinhos inscritos serão avaliados por 134 jurados nacionais e internacionais, composto por especialistas em vinhos portugueses e internacionais, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators e outras profissões ligadas ao sector.

Entre os especialistas internacionais que vão integrar o painel de avaliação do Júri Regular, responsável por avaliar os vinhos na primeira fase do Concurso, a decorrer no CNEMA, destacam-se o estónio Rain Veskimae, a britânica Emily Rowe, a canadiana Élyse Lambert MS, o americano Erik Segelbaum e a mexicana Claudia Treviño.

O programa das Masterclasses, a decorrer no CNEMA, está já também alinhado:

17/05: Portuguese White Wines (varieties and blends), by Luís Antunes

18/05: Portuguese Red Wines (varieties and blends), by Nuno de Oliveira Garcia

19/05: Wines of Setúbal, by João Paulo Martins

Nos dias 17, 18 e 19 de Maio estão também programados jantares com produtores da Adega do Cartaxo, Aveleda e Global Wines, respectivamente.

Na quinta-feira, dia 20 Maio, está planeada uma visita à Casa Ermelinda Freitas e uma prova de vinhos conjunta com a Adega de Pegões, seguida de almoço. À tarde, realizar-se-á um pôr-do-sol com Prova de Vinhos no Forte de São Filipe, terminando com jantar na Quinta da Bacalhôa.

Antes da Cerimónia de Entrega de Prémios, no dia 21 de Maio está programado um almoço na adega José Maria da Fonseca.

Nos dias 20 e 21 de maio, o Grande Júri reunirá em Setúbal, para a segunda fase do concurso, seleccionando os Grandes Ouros e os Melhores no Ano. Os vencedores serão divulgados na Cerimónia de Entrega de Prémios, que decorrerá em formato online nas redes sociais Wines of Portugal, no dia 21 de Maio, no Convento de Jesus, em Setúbal.

Também no dia 21 de maio, e a par da Gala de Entrega de Prémios, realizar-se-á a 2.ª edição do Prémio Personalidade do Ano, que visa distinguir personalidades internacionais que têm contribuído para a afirmação dos vinhos portugueses nos mercados Europeu, Asiático, Africano e Americano.

A 1.ª Fase do Concurso Vinhos de Portugal 2021 vai decorrer de 17 a 19 de maio, no CNEMA, em Santarém.

O Concurso Vinhos de Portugal é uma iniciativa da ViniPortugal que pretende ser um ponto de encontro e de troca de experiências entre produtores e especialistas de todo o mundo, reafirmando a aposta na produção nacional de vinho de qualidade com o intuito de se afirmarem enquanto produtos de excelência nos mercados de exportação.

