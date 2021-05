Maria Manuela Arsénio é candidata da CDU à Câmara de Constância

Maria Manuela Arsénio é a candidata da CDU a presidente da Câmara Municipal de Constância e Júlia Maria Gonçalves Lopes de Amorim é a cabeça de lista à Assembleia Municipal.

Quanto às Freguesias do Concelho são candidatos à Presidência da Junta de Freguesia de Constância, António Carlos Garcia Espadinha Calhau, Álvaro Manuel Morais Alves é o candidato à Freguesia de Montalvo e António José Calado Martins Pinheiro é o cabeça de lista à Freguesia de Santa Margarida da Coutada.

Manuela Arsénio, a candidata da CDU à Câmara de Constância

Com 50 anos de idade a candidata à Câmara Municipal possui formação na área do património e museologia (Bacharelato em Tecnologia em Conservação e Restauro, e Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE) em Arte, Arqueologia e Restauro – Opção Arte, pelo Instituto Politécnico de Tomar. Pós-Graduação em Museus e Educação, e desenvolvimento da componente curricular do Mestrado Museologia – Universidade de Évora), Pós-Graduada em Gestão Autárquica, pelo ISLA.

O percurso profissional iniciou-se nas áreas da formação e do restauro, em igrejas e mosteiros do nosso país, entre 1996 e o ano 2000; Entre o ano de 2000 e 2009 lecionou diversas disciplinas no Instituto Politécnico de Tomar, na Área da Arqueologia Museologia e Turismo, no Curso de Gestão Turística e Cultural.

O seu percurso autárquico foi iniciado em 2001 tendo sido eleita como presidente da junta de freguesia de Santa Margarida da Coutada, durante dois mandatos.

Na câmara municipal desempenhou funções de Vereadora, Vice – Presidente e Adjunta da Presidência (2009-2013 e 2013-2017, respetivamente).

A nível associativo destaca-se a colaboração com o Grupo Recreativo e Desportivo de Vale de Mestre “ Os Relâmpagos”, onde nos últimos anos exerce o cargo de Presidente do Concelho Fiscal. Desde há alguns anos, ligada aos órgãos diretivos da Associação da Casa Memória de Camões em Constância, desempenha atualmente o cargo de Tesoureira da direção.

Júlia Amorim é a cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal de Constância



Por seu lado, Júlia Maria Gonçalves Lopes de Amorim, de 57 anos, é Licenciada em Biologia e Geologia tendo sido professora na Escola Luís de Camões em Constância, entre outras.

Como autarca, eleita pela CDU, foi presidente da Junta de freguesia de Constância (1990-1993), vereadora da câmara municipal de Constância (1994-2013), tendo assumido a presidência desta autarquia de 2013 a 2017.

Atualmente exerce funções de Vereadora, sem pelouros atribuídos.

No âmbito do movimento associativo, foi tesoureira no Clube Estrela Verde de Constância e atualmente integra a Direção Nacional do MDM – Movimento Democrático de Mulheres e o Conselho Português para a Paz e Cooperação.

É Militante do PCP, e membro da Direção da Organização Regional de Santarém.

António Calhau é o candidato a presidente da Junta de Constância



António Carlos Garcia Espadinha Calhau, de 45 anos, é técnico de Telecomunicações foi eleito por diversas vezes para a Assembleia de Freguesia de Constância, nas listas da CDU. Exerceu o cargo de Presidente, de Secretário e de vogal da Assembleia de Freguesia de Constância, sendo que este último ainda exerce no atual mandato.

Possuidor de experiência no movimento associativo integrou o Grupo de Teatro Fatias de Cá, assim como por diversas vezes exerceu cargos nos órgãos sociais do Clube Estrela Verde, tendo participado desde muito cedo no Grupo Coral e no Orfeão desta colectividade da Vila de Constância.

Álvaro Alves é o candidato à Junta de Freguesia de Montalvo



Álvaro Manuel Morais Alves, de 59 anos, desempenha desde 1997 vários cargos de direção na Casa do Povo de Montalvo, incluindo vários mandatos como presidente da direção, sendo atualmente o presidente do seu conselho fiscal. É sócio fundador da Associação de Moradores da Amoreira.

A sua atividade política foi iniciada no ano 2017, desempenhando atualmente o cargo de vogal na assembleia de freguesia de Montalvo.

António Pinheiro é o cabeça de lista à Junta de Freguesia de Santa Margarida



António José Calado Martins Pinheiro, de 60 anos, iniciou-se a trabalhar com 11 anos na Metalúrgica Duarte Ferreira exercendo atualmente a atividade profissional na área da serralharia.

Iniciou a sua atividade autárquica, no ano de 2005, como presidente da assembleia de Freguesia de Santa Margarida da Coutada. Entre 2009 e 2017, desempenhou o cargo de presidente da Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada. Atualmente é eleito como vogal na assembleia da mesma freguesia.

No âmbito da atividade associativa de referir a colaboração com o Grupo Recreativo e Desportivo de Vale de Mestre “Os Relâmpagos” e como presidente da assembleia da Liga dos Combatentes de Santa Margarida da Coutada. Desde 2013, integra a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Constância e mais recentemente exerce funções de Vogal da direção do Tramagal Sport União – TSU.

