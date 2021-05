Município de Santarém distingue atletas e clubes do Concelho

A Câmara Municipal de Santarém realizou a cerimónia de reconhecimento do Mérito Desportivo 2019/2020, no Convento de São Francisco.

Na cerimónia contou com as presenças de Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), Inês Barroso, Vice-Presidente da CMS, e Carlos Coutinho, Diretor de Departamento de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social da CMS, foram entregues quarenta troféus e distinguidos centenas de desportistas do Concelho.

Este reconhecimento abrange atletas e equipas do Concelho, com conquistas de títulos na época desportiva de 2019/20, nomeadamente, alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho que se distinguiram no Desporto Escolar, atletas do Desporto Especial, atletas e modalidades premiadas dos Clubes Desportivos, bem como, desportistas que participaram a título individual e/ou coletivo e alcançaram resultados de alto relevo a nível Nacional e Internacional.

A título individual, o Município distinguiu Maria Martins, medalha de prata no Campeonato da Europa de Pista para Sub-23 e medalhas bronze na prova de Scratch e nos Mundiais de Elite, Marta Carvalho, campeã nacional de Slaloom 2019, Marlon Fraga, vice-campeão europeu de Jiu – Jitsu Brasileiro e Rodrigo Dourado Fernandes, campeão da Europa de seniores TRAP 5, campeão da Europa e do Mundo por equipas, vice-campeão nacional absoluto, campeão nacional por equipas e campeão nacional por equipas em 2020.

Foram ainda reconhecidos os atletas e treinadores da APPACDM, na modalidade de atletismo, pela participação no Campeonato Nacional de Pista Coberta, no Desporto Especial, a Cruz Cristo Futebol Clube da Portela das Padeiras, como campeão nacional de Footgolf, Força Interior – Associação de Kempo Chinês de Santarém, na modalidade de Kempo Chinês, com atletas campeões europeus e nacionais e o Gimno Club de Santarém, na modalidade de trampolim, com um atleta vice-campeão da Europa e um terceiro lugar.

De salientar que, apesar do época desportiva atípica, devido ao estado pandémico que vivemos, muitos foram os clubes que viram nos resultados dos seus atletas o esforço efetuado, elevando o nome de Santarém no desporto nacional e internacional.

