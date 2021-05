Entradas gratuitas – Museu Nacional Ferroviário festeja 6.º aniversário e o Dia Internacional dos Museus

Nesta terça-feira, dia 18 de maio, o Museu Nacional Ferroviário festeja o seu 6º Aniversário e assinala o Dia Internacional dos Museus.

Em tempo de pandemia, o Museu Nacional Ferroviário continua a adaptar as suas atividades a esta nova realidade, promovendo eventos em modo virtual, mas apelando também à visita aos espaços na sua maioria amplos e ao ar livre, tendo sempre em consideração as orientações emanadas pelo Governo e pela DGS.



No dia 18 maio o Museu assinala o 6.º Aniversário e celebra igualmente o Dia Internacional dos Museus, iniciativa promovida pelo ICOM – International Council of Museums e, em Portugal, pela Direção-Geral do Património Cultural, este ano sob o tema “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”, tendo como objetivo criar, imaginar e partilhar novas práticas de criação e soluções inovadoras para os desafios sociais, económicos e ambientais do presente e do futuro.

Assim, no dia 18, o Museu Nacional Ferroviário inaugura novos espaços, entre os quais abertura de duas salas expositivas, a Sala dos Compressores e a Sala dos Simuladores, bem como a nova Loja do Museu, um espaço onde poderá adquirir livros ou merchandising alusivo ao Museu. Nesta data será também disponibilizada online a integração do Museu Nacional Ferroviário no Google Arts & Culture, com cerca de 75 peças e uma exposição alusiva à Rotunda de Locomotivas.

As duas novas áreas expositivas são um incremento à exposição permanente do Museu, sendo a Sala dos Compressores a continuação do espaço alusivo às Oficinas da Figueira da Foz, no qual estarão expostas máquinas que integraram o espaço oficinal da CP na Figueira da Foz. A Sala dos Simuladores é espaço que integrará dois simuladores de condução virtual, em que o visitante poderá familiarizar-se com os sistemas de controlo e segurança mais básicos e essenciais da condução de uma locomotiva elétrica. O sistema foi desenhado propositadamente para não ter um grau de complexidade demasiado elevado, apenas o suficiente para permitir uma experiência desafiante e agradável a quem pegar nos controlos, tendo como cenário de condução o troço da linha do Norte compreendido entre Entroncamento e Pombal.

No dia 19, entre as 10h00 e as 12h00 realiza um webinar sobre o “Futuro dos Museus : recuperar e reimaginar”, sublinhando a importância do digital para a relação dos museus com os seus públicos em tempo de pandemia. Também as questões da acessibilidade e equidade no acesso aos conteúdos, fazem igualmente parte dos desafios neste novo paradigma, a capacitação dos museus e a comunicação com os públicos, enquanto resposta aos desafios sociais e económicos sublinhados pela pandemia, temas que serão abordados neste webinar, que terá como apresentador Manuel de Novaes Cabral (FMNF), como moderadora Maria Vlachou (Acesso Cultura) e como oradores: João Neto (APOM/Museu da Farmácia), Ana Marti (REMED), Sónia Lobato (UDIPSS),Carlos Costa (Universidade de Aveiro) e M. José Teixeira (FMNF).

Este webinar realizar-se-á através da plataforma Zoom, em direto na página de Facebook do Museu (https://www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario ), sendo possível qualquer pessoa participar necessitando apenas de se inscrever através do email museu@fmnf.pt .

No dia 18 de maio o Museu Nacional Ferroviário está aberto das 10h00 às 18h00 com entradas gratuitas.

