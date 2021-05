NERSANT apresenta oportunidades e desafios dos mercados internacionais na era pós-Covid

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai apresentar à comunidade as oportunidades e desafios de diversos mercados internacionais. América Latina, Médio Oriente, Sudeste Asiático, Magrebe e África Ocidental serão as geografias escrutinadas pela associação empresarial, numa sessão online de participação gratuita, que irá realizar-se no dia 25 de maio, pelas 15h00.

Sendo uma das principais prioridades da NERSANT apoiar e clarificar as empresas nos seus processos de internacionalização, a NERSANT decidiu realizar um webinar sobre os mercados internacionais na era pós-Covid. A sessão, agendada para as 15h00 do dia 25 de maio, vai particularizar as oportunidades e desafios de diversas geografias, nomeadamente da América Latina, Médio Oriente, Sudeste Asiático, Magrebe e África Ocidental, bem como dar a conhecer os resultados do projeto financiado Ribatejo Global.

O programa da sessão conta com diversas entidades convidadas para a apresentação das oportunidades e desafios das diferentes geografias. Com acolhimento pelo Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, a sessão inicia precisamente pela apresentação dos resultados do projeto Ribatejo Global, que a associação tem vindo a implementar na região através da dinamização de diversas ações de promoção da região nos mercados externos.

Segue-se intervenção de Filipe Vasconcelos Romão, Presidente da Câmara de Comércio Portugal – Atlântico Sul, que fará a apresentação das oportunidades da América Latina na era pós-Covid e de Sérgio Pereira da Silva, Presidente da Câmara de Comércio Portugal-Vietname, que falará sobre o Sudeste Asiático. José Maria Teixeira, Presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal em Marrocos, debruçar-se-á sobre o Magrebe e Gonçalo Terenas, Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Portugal-Senegal e África Ocidental, explicará as oportunidades e desafios da África Ocidental. No programa, está ainda a apresentação das oportunidades do Médio Oriente, bem como das oportunidades e desafios do mercado brasileiro, pelo Secretário Geral da CJLP – Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa, Faria de Oliveira.

De referir que esta sessão é uma ação no âmbito do projeto Ribatejo Global, projeto promovido pela NERSANT que visa promover a imagem e capacidades do Ribatejo junto de importadores e investidores, aumentando assim as exportações por via do reconhecimento da qualidade da oferta de produtos e serviços e da atração de investimento estrangeiro para a região. O mesmo é financiado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A participação no webinar “Os mercados internacionais na era pós-Covid – Oportunidades e Desafios” é gratuita, devendo os interessados efetuar registo online no portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/agenda/.

