Pedrógão Triatlo/CFDLP vence primeira etapa do Campeonato Regional Jovem

O Pedrógão Triatlo/CFDLP, em fim-de-semana de registo duplo, venceu a primeira etapa do Campeonato Regional Jovem.

Atletas do Pedrógão Triatlo no Duatlo Jovem de Alpiarça, primeira etapa do Campeonato Regional Jovem

Na tarde de sábado, 15 de maio, teve lugar o III Duatlo Jovem de Alpiarça, primeira etapa do Campeonato Regional Jovem, tendo como cenário os aprazíveis espaços envolventes da Albufeira dos Patudos, em Alpiarça.

Marcaram presença cerca de 100 jovens atletas, de diversas equipas da região, com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos, distribuídos pelos escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis e Cadetes, tendo o Pedrógão Triatlo/CFDLP participado com uma comitiva de 29 atletas.

Individualmente, os atletas do PTri obtiveram excelentes resultados, sendo naturalmente de realçar as diversas vitórias conseguidas em vários escalões, tendo culminado com um magnífico 1.º lugar colectivo.

As classificações obtidas pelos atletas do PTri/CFDLP, foram as seguintes:

Benjamins femininos: 1ª Beatriz Pinto;

Benjamins masculinos: 1º Miguel Moita; 2º Francisco Ferreira; 6º António Sousa; 9º Afonso Lopes; 10º Gustavo Inácio; 12º João Bento; 15º Manuel Sardinha; 16º Pedro Ferreira.

Infantis femininos: 1ª Maria Sousa; 2ª Matilde Ferreira; 5ª Maria Filipa Sousa; 6ª Sofia Bargão.

Infantis masculinos: 2º Santiago Ruivo; 4° Tiago Barreto.

Iniciados masculinos: 2° Tomé Sentieiro; 3° Simão Vieira; 5º António Leão; 7° Guilherme Violante.

Juvenis femininos: 1ª Matilde Moita; 8ª Margarida Cancela; 9ª Inês Bargão; 10ª Noa Araújo; 11ª Margarida Inácio.

Juvenis masculinos: 3° Guilherme Neves; 8º António Gasalho; 10º David Sá.

Classificação colectiva: 1.º Pedrógão Triatlo/CFDLP.

Para além dos bons resultados obtidos, salienta-se mais uma excelente jornada de salutar convívio desportivo, envolvendo jovens atletas das camadas de formação, familiares e amigos.

Atletas do Pedrógão Triatlo no Campeonato Nacional Individual de Triatlo em Oeiras

Num outro registo, o PTri/CFDLP rumou no domingo, 16 de maio, a Oeiras, a fim de participar no Campeonato Nacional Individual de Triatlo para Grupos de Idades, na distância “sprint” (750 m natação + 20 Km ciclismo + 5 Km corrida), tendo marcado presença com uma comitiva de nove atletas, distribuídos pelos escalões de Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos, e que obtiveram as seguintes classificações:

Cadetes femininos: 8.ª Joana Silva;

Cadetes masculinos: 7.º André Neves; 13º Vasco Santos.

Juniores femininos: 6.ª Beatriz Neves

Seniores masculinos: 20.º Cristiano Marques (30-34)

Veteranos masculinos: 42.º Marco Sousa (45-49); 3º Gonçalo Neves (50-54); 44º Vítor Santos (50-54)

Veteranos femininos: 7.º Catarina Neves (45-49)

Para além das excelentes prestações dos jovens cadetes, é de salientar o terceiro lugar obtido por Gonçalo Neves no grupo de idades 50-54 e, por outro lado, de lamentar a lesão sofrida no segmento de corrida por Marco Sousa, candidato à vitória no respectivo grupo de idades.

As próximas participações desportivas do PTri/CFDLP serão a 5 de junho no tradicional Triatlo de Peniche, prova a contar para o campeonato nacional de Cadetes e Taça de Portugal e, a 10 de Junho, no Triatlo Jovem de Soure, prova a contar para o campeonato nacional jovem de Triatlo.

