Rede de Museus da Lezíria do Tejo vai ser fundada esta quarta-feira

Terça-feira, 18 de maio, Dia Internacional dos Museus marca a fundação da RMLT – Rede de Museus da Lezíria do Tejo.

Criada pela CIMLT, a Rede de Museus da Lezíria do Tejo vem dar corpo à vontade dos 11 municípios da região de alargar o trabalho conjunto à Cultura, na esteira de outros projetos em desenvolvimento nesta área.

A RMLT apresenta-se como “solução racionalizadora de recursos humanos, financeiros e espaciais, de que as redes intermunicipais são exemplo inspirador”. O programa estratégico passa pela concretização de um conjunto de ações, tais como programação de atividades comuns; gestão conjunta da agenda de programação; sistema de bilhética integrado; plano de sinalética; estudo de públicos; criação de uma marca/identidade; plano de comunicação (site, folhetos, publicidade nacional e internacional, roteiro digital); visitas guiadas temáticas e formação dos profissionais.

A Rede de Museus da Lezíria do Tejo tem como missão “potenciar as relações entre os museus e as pessoas, alavancando a identidade e a coesão territorial numa perspetiva do desenvolvimento sustentado dos territórios e como visão a partilha da ideia de que é possível construir uma estrutura de cooperação e apoio entre os museus, que contribua para afirmá-los como instituições permanentes e viáveis, espaços participativos, inclusivos e transparentes e locais de aprendizagem ativa, cidadania, identidade e memória“.

Os objetivos passam por contribuir para a qualificação das estruturas museológicas; partilhar recursos e estimular parcerias; promover o desenvolvimento e a coesão do território; comunicar em rede; potenciar a participação dos públicos e a mediação.

As linhas de ação para a RMLT incluem mapear e caraterizar de todos os museus e demais patrimónios; qualificar os recursos técnicos, com workshops, oficinas, intercâmbios e formação especializada. Pretende dotar os museus com suportes tecnológicos, website/portal e redes sociais. Vai desenvolver uma APP para utilização durante a visitação aos museus. Vai disponibilizar coleções online. Pretende promover a marca/identidade e um plano de sinalética comum e programar atividades comuns. vai permitir potenciar a reserva e aquisição de bilhetes de forma integrada. Vai assegurar a acessibilidade física e intelectual. Permitirá partilhar informação na plataforma online de recursos educativos e desenvolver projetos que visem a participação da comunidade.

Para já, a Rede de Museus da Lezíria do Tejo inclui os Museus do foro Municipal, mas está aberta à integração/participação de outros museus do território, mediante aceitação da carta de princípios, estabelecida no respeito pelos princípios da politica museológica (n.ºs 1 e 2 do Art.º 2º da Lei n.º 47/2004 de 19 de agosto).

De lembrar que o Dia Internacional dos Museus é celebrado anualmente a 18 de maio. A celebração da data é feita desde o dia 18 de maio de 1977, por proposta do ICOM – Conselho Internacional de Museus (organismo da UNESCO).

