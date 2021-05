Rio Maior – Dez detidos em flagrante por uso de meios proibidos na caça

Militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR de Santarém detiveram, ontem, 16 de maio, em flagrante, dez homens, com idades entre os 41 e os 64 anos, por crime de caça de espécies cinegéticas com recurso a meios proibidos, no concelho de Rio Maior.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA detetaram os dez suspeitos a utilizar um processo de caça proibido para a presente época do ano. Verificou-se ainda que o campo de treino onde se realizou a largada não se encontrava previsto no plano de caça da reserva, resultando num auto de contraordenação.

Na sequência da ação foram apreendidas dez caçadeiras de calibre 12; e 57 cartuchos de calibre 12;

Os detidos foram constituídos arguidos e foram presentes hoje, dia 17 de maio, ao Tribunal Judicial de Rio Maior, para aplicação das medidas de coação.

A GNR relembra que, no exercício do ato venatório, é proibida a caça de espécies não cinegéticas, a caça em terrenos cobertos de neve, com exceção de espécies de caça maior (ex.: javali, veado, etc.), o abandono dos animais que acompanham o caçador, a captura ou destruição dos ninhos, dos ovos e crias de qualquer espécie. Estas práticas são tipificadas na lei como crime.

