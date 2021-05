Teatro, poesia, dança e pintura na Temporada da Primavera no Círculo Cultural Scalabitano

A Temporada da Primavera, organizada pelo Círculo Cultural Scalabitano, prossegue no próximo fim de semana, com um espetáculo multidisciplinar “Obrigado Bernardo, Santarém de Portugal“, de Tributo a Bernardo Santareno e a “Vernissage” de uma exposição de artes plásticas, da artista Filipa Carmo.

Quanto ao espetáculo, será apresentado nos dias 21 e 22 de maio, respetivamente 6.ª feira e sábado, sempre com inicio às 21H00, no Teatro Taborda / Círculo Cultural Scalabitano e reúne a parceria do Veto Teatro Oficina e da ADEC – Academia de Dança e expressão Corporal, ambos do Círculo.

“Aos dois últimos versos do poema de Ary dos Santos sobre Bernardo Santareno, fomos buscar o nome para este espetáculo de tributo ao dramaturgo escalabitano”, afirmam os protagonistas, acrescentando: – Comummente considerado como o mais importante dramaturgo do século XX português, figura que emparelha em génio e criatividade com personalidades como Lorca, por exemplo, foi considerado pelo importante teatrólogo portuense António Pedro, como o mais importante dramaturgo português de todos os tempos.

Este espetáculo, de tributo, cujo texto inclui poemas e cartas do grande autor, com escrita dramatúrgica de Fernanda Narciso, José Ramos e Nuno Domingos, entrecortados por cinco coreografias interpretados pela bailarina Mafalda Murta, procura recrear ambientes e sentimentos vividos pelo dramaturgo e aqui interpretados através dos textos e da dança.

O espetáculo tem direção de Nuno Domingos que também integra o elenco que inclui Francisco Selqueira e Angelina Madeira. As coreografias são de Mafalda Murta que também as interpreta. A componente técnica (luz e som) está a cargo de Francisco Cercas e José Carlos Jordão.

No sábado, 22 de maio, pelas 18H00, Filipa Carmo abre a sua exposição, no hall do teatro Taborda / Círculo Cultural Scalabitano.

Sobre o seu trabalho, afirma a autora que “A exposição engloba essencialmente o universo da sexualidade, da fertilidade, da relação do eu, do eu com o outro, em última análise, a catarse das emoções.

A série «The Bag Holds The Oblivion» (2014-2016) é um conjunto de 8 pinturas que recria uma história onde predomina a tristeza e solidão mas, também o humor e sarcasmo

Já a série «(Society) Stitches Me» (2016-2017), é um auto-desafio explorando a espontaneidade em que a reflexão passa para segundo plano deixando o corpo fluir no presente e simplesmente criar.

É o que me agrada chamar de um exercício de mindfulness. […]”

As reservas para o espetáculo para o espetáculo podem ser feitas para o telefone. 243 321 150 (dias úteis das 14H00 às 19H00) e solicita-se que os ingressos sejam preferencialmente levantados antes do espetáculo.

O Círculo convida assim para um reencontro com a arte em diferentes versões, mas com toda a segurança, no rigoroso cumprimento das regras impostas peça Direção Geral de Saúde.

