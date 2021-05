Associação Humana: 2.923 toneladas de têxtil recuperadas em Portugal para fins sociais

A Humana Portugal recolheeu 2.923 toneladas de têxteis durante 2020 para lhes dar uma segunda vida através da reutilização ou reciclagem. A Humana Portugal é uma associação sem fins lucrativos que, desde 1998, trabalha a favor da proteção do meio ambiente através da reutilização têxtil e realiza tanto programas de cooperação para o desenvolvimento em Moçambique e Guiné-Bissau, como de apoio local.

Impacto da pandemia

A atividade de recolha manteve-se em linhas gerais ao longo do ano, mesmo nas semanas de confinamento rigoroso da última primavera, visto que a valorização dos resíduos é considerada um serviço essencial. No entanto, a desaceleração e/ou paralisação da atividade económica em escala nacional e global significou uma queda real no mercado global de roupas em segunda mão.

A Humana afirma que o setor enfrentou uma tempestade quase perfeita, vendo congelada sua fonte usual de recursos: a venda de roupas em lojas em segunda mão e seu marketing de atacado no mercado internacional. No caso específico da Humana, representou o encerramento temporário da sua rede de lojas.

Apesar de tudo isto, a organização continuou a sua atividade, adaptada à nova realidade socioeconómica e de saúde. Isso levou a uma diminuição de uma loja de moda sustentável, existindo atualmente 14 (9 Lisboa e 5 Porto). Se o contexto socioeconómico e sanitário melhorar, as perspetivas para o segundo semestre deste ano são animadoras.

9.262 toneladas de C02 deixaram de ser emitidas para a atmosfera

Em 2020, 414.900 doadores depositaram roupas, calçados, acessórios e têxteis-lar que já não utilizavam nos 838 contentores verdes da Associação, que estão à disposição dos cidadãos graças à parceria com os municípios e entidades privadas.

As 2.923 toneladas recuperadas pela Associação representam um duplo benefício: ambiental, pois reduz a geração de resíduos e contribui para o combate às mudanças climáticas. A reutilização e reciclagem de têxteis durante o ano passado representam uma economia de 9.262 toneladas de C02 para a atmosfera, tendo em conta que um estudo da própria União Europeia indica que para cada quilo de roupa recuperado e não incinerado representa 3.169 kg de C02 que não são mais transmitidos. As 9.262 toneladas de C02 não emitidas graças ao manejo sustentável dos têxteis equivalem à emissão anual de 3.479 carros que circulam 15.000 km cada ou à absorção anual de dióxido de carbono de 69.127 árvores.

O benefício social com mais visibilidade a nível local implica na criação de empregos inclusivos, estáveis ​​e de qualidade: a Humana gera um emprego indefinido para cada 29.525 kg de têxteis recolhidos. Por outro lado, os recursos obtidos destinam-se a projetos sociais: após mais de duas décadas de atividade, milhares de pessoas estiveram envolvidas em programas de desenvolvimento nos países do Sul através de parceiros locais. A Associação faz parte da Humana People to People Federation, e no ano passado, através de ações de cooperação tendo como foco responder a três desafios globais, inter-relacionados em suas causas e consequências: a pandemia da COVID19, a crise climática e a crescente desigualdade, beneficiou 12 milhões de pessoas em todo o mundo.

Uma gestão com visão de economia circular

Publicado no Diário da República de Portugal n.º 239, o Decreto-Lei 102-D/2020, a 10 de dezembro 2020, estabelece um novo marco para a gestão de resíduos e economia circular em Portugal. Um novo roteiro desenhado na perspetiva da gestão sustentável para proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente, garantir o uso prudente, eficiente e racional dos recursos naturais e reduzir a pressão sobre a capacidade regenerativa dos ecossistemas.

“A Humana contribui para tornar o setor mais sustentável com uma visão de economia circular em Portugal”, afirma Elisabeth Molnar, diretora geral da Associação, “pois reintroduz o vestuário na cadeia de valor, gera recursos com impacto social positivo, cria emprego verde e sustentável, contribui para o cumprimento dos objetivos de reutilização definidos e promove a melhoria das condições de vida das comunidades mais desfavorecidas graças a programas de cooperação para o desenvolvimento”.

A diretora lembra que em 2025 todos os países da União Europeia deverão ter estabelecido uma recolha seletiva para os resíduos têxteis. “Na Humana aplaudimos o trabalho dos municípios que promovem a recolha seletiva de têxteis. Estamos perante uma oportunidade e um enorme desafio para dar o impulso definitivo à gestão adequada deste recurso, fiel à hierarquia de resíduos e a um modelo económico circular, em que prevaleça a prevenção e reintrodução dos têxteis na cadeia produtiva, prolongando o seu ciclo de vida”.

Os desafios para 2021

Num contexto tão complexo como o atual, o objetivo iminente da Associação continua a ser o de contribuir para a estabilidade do serviço de recolha de têxteis, adaptado ao novo normal. E a partir daí, continuar avançando nas metas já traçadas em anos anteriores, sempre com vista a 2025. Para isso, é necessário aumentar o número de contentores no espaço público para facilitar as doações dos cidadãos.

Segundo os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 200 mil de toneladas de roupas são descartadas anualmente. Para reverter esta situação “é fundamental aumentar o número de pontos de recolha para reduzir este número. A proporção atual de contentores por habitantes ainda está longe de ser a adequada”, diz Elisabeth Molnar.

Outro grande objetivo é que o setor tenha um sistema de informação homogéneo que permita conhecer de forma transparente quantos resíduos têxteis são recuperados, reutilizados, reciclados ou eliminados em Portugal. “A transparência na rastreabilidade ao longo da cadeia de valor e a visibilidade dos destinos dos diferentes fluxos de resíduos é fundamental”, defende a diretora-geral da Humana, “a existência de indicadores fiáveis ​​é fundamental para o funcionamento e credibilidade do sistema, bem como para dar confiança aos cidadãos”.

Adicionalmente, a Associação pretende continuar a aprofundar o factor social da gestão têxtil, destacando a importância da valorização deste factor nos documentos de contratação pública deste serviço.

O destino das roupas usadas

Depois de recolhida, a roupa é levada até ao armazém da Humana Portugal em Alcochete. Parte da roupa é enviada para as centrais de preparação para a reutilização da Humana Fundación Pueblo para Pueblo em Espanha, organização irmã. O restante é vendido a empresas de reutilização e reciclagem têxtil. Humana Fundación Pueblo para Pueblo é a responsável pela classificação da roupa recolhida, que segue a Hierarquia de Resíduos (estabelecida pela Diretiva Quadro de Resíduos da União Europeia) para uma melhor gestão do têxtil.

No ano passado:

• 53% foi destinado ao reaproveitamento: 14% através das lojas secondhand Humana em Portugal e 39% foi exportado, principalmente para a África, para ser vendido a preços baixos e assim gerar recursos para a cooperação ao desenvolvimento.

• 36,5% estavam em um estado que não permite seu reaproveitamento, por isso foram vendidos a empresas de reciclagem de tecidos para a fabricação de outros produtos como mantas, isolantes ou panos para a indústria automotiva.

• 2% eram resíduos impróprios (plástico, papelão, outros) que vão para as mãos dos respetivos gestores autorizados.

• 8,5% não puderam ser reaproveitados, reciclados ou recuperados e foram encaminhados para uma estação de tratamento de resíduos para destinação final.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...