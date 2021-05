Deputados do PS questionam Governo sobre reforço de operacionais da GNR e obras nos quartéis no distrito de Santarém

Os deputados do PS eleitos pelo distrito de Santarém vão questionar o Governo, nomeadamente o Ministro da Administração Interna, sobre o reforço de operacionais da GNR em Salvaterra de Magos, Alpiarça e Coruche e sobre as obras de reabilitação necessárias nos quartéis destes dois últimos concelhos.

Deputados vão questionar o Governo sobre o ponto de situação da reabilitação do quartel da GNR em Alpiarça

Os eleitos mostram-se preocupados com as condições de trabalho, salubridade, bem-estar e segurança dos militares, dada a degradação das infraestruturas que acolhem os elementos da GNR, que desenvolvem um trabalho fundamental em prol das populações, sobretudo em tempo de pandemia.

O dia de segunda-feira, 17 de maio, foi dedicado às forças de segurança. Nas reuniões e visitas aos três quartéis da GNR os deputados foram acompanhados pelos autarcas do Partido Socialista, que se mostram igualmente empenhados na resolução destes problemas.

Em relação a Alpiarça os deputados vão questionar o Governo sobre o ponto de situação da reabilitação do quartel, de forma a que este espaço passe a oferecer condições de trabalho adequadas, à luz dos tempos atuais, aos militares. Os deputados lembram que esta intervenção está identificada como prioridade na Lei de Programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna desde 2017.

Os deputados reuniram com o comandante de destacamento em Alpiarça acompanhados pela vereadora Sónia Sanfona, que manifestou igualmente preocupação com a situação. O Posto Territorial da GNR de Alpiarça, um edifício centenário, onde a GNR está a funcionar desde os anos 50, não reúne as condições mínimas de segurança e salubridade para que as forças de segurança possam desenvolver ali o seu trabalho. Há décadas que esta necessidade está identificada, refere a nota dos deputados do PS.

“As atuais instalações, além de degradadas, não dão resposta às necessidades dos guardas, nomeadamente às militares do sexo feminino, já que não existem condições de habitabilidade nas camaratas que lhes permitam cumprir a sua função com dignidade”, afirmam os deputados socialistas.

Os deputados vão questionar o Governo sobre o lançamento do concurso e previsão de início de obra de requalificação do quartel da GNR de Coruche

Os deputados visitaram ainda o Destacamento Territorial da GNR de Coruche, acompanhados pelo presidente de câmara, Francisco Oliveira. Naquele concelho a obra de requalificação foi identificada como prioridade no Plano de Investimentos 2017-2021, ao abrigo da Lei de Programação, e desde 2017 que está prevista a requalificação da infraestrutura, que é património do Estado.

Em relação a Coruche, os deputados vão questionar o Governo sobre o lançamento do concurso e previsão de início de obra, remetendo para a Portaria n.º 744/2020 que “concede autorização à Secretaria geral da Administração Interna para assumir os encargos orçamentais relativos à empreitada de obras de reabilitação e adaptação das instalações do Destacamento Territorial da GNR de Coruche”. O projeto desta intervenção já existe e têm sido articulados esforços com a autarquia para a sua concretização.

Trata-se de uma necessidade identificada há mais de uma década. O edifício é obsoleto, não tem condições de salubridade e habitabilidade, nomeadamente nas camaratas, e os relatórios de vistoria apontam para problemas de infiltração de água e ocorrência de curto-circuitos, bem como a existência de falhas estruturais que colocam em risco os profissionais e os cidadãos que ali se dirigem.

A estratégia definida pela Lei de Programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança tem vindo paulatinamente cumprindo a sua função com a definição de prioridades e investimentos, salienta a nota dos deputados do PS.

Visita dos deputados ao novo quartel da GNR de Salvaterra de Magos

Foi assim recentemente no Posto Territorial de Salvaterra de Magos, obra há muito desejada e necessária e que foi concluída no final de 2020, dando cumprimento ao plano de investimentos. Os deputados visitaram o local com o presidente da câmara, Hélder Esménio, e constataram que as medidas definidas, quer para as novas instalações, quer para a melhoria dos espaços e condições de trabalho, que incluíram a criação de um espaço de apoio à vítima, permitiram melhorar de forma significativa a eficiência daquela estrutura. Tal é ainda mais visível em tempos em que os operacionais da GNR são chamados a contribuir para o esforço coletivo de combate à pandemia.

Para os deputados do PS, “a segurança é uma prioridade e as condições de que os militares da GNR dispõem nos seus quartéis são fundamentais para que possam desempenhar com maior eficiência, bem-estar e eficácia as suas funções de grande importância para as populações”.

