Mudança da sede da ASAE de Santarém para Almeirim motiva críticas do PS

A mudança da sede da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE, atualmente sedeada em Santarém onde mantém cerca de 20 funcionários, para se fixar no concelho de Almeirim é motivo de críticas do PS de Santarém à gestão da Câmara de Santarém.

Atual sede da ASAE em S. Bento

Em comunicado, o PS de Santarém afirma que “esta decisão, resultado da estratégia da Autarquia de Almeirim e da proatividade do seu presidente que já conseguiu atrair os Serviços da Proteção Civil Nacional, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Junta Regional dos Escuteiros da Região de Santarém, ambas anteriormente localizadas em Santarém, contrasta com a falta de visão da Câmara Municipal de Santarém, e da inatividade e inoperância do Presidente Ricardo Gonçalves”.

“A continuar assim, o que restará à capital do Ribatejo será resignar-se até às eleições autárquicas, momento em que iniciaremos a recuperação de um concelho central e relevante, com a confiança da população”, promete o PS de Santarém.

“Com este Presidente, Santarém só não perde a designação de capital de distrito porque há muito que assim está escrito, pois caso contrário, com a perda de diversas entidades, instituições, empresas e investimentos, as autoridades e as próprias gentes deixaram de pensar em Santarém como o centro do distrito, quer no poder decisório, na importância ou na relevância regional e nacional”, refere o comunicado do PS.

Esta segunda-feira, questionado sobre o assunto pelos vereadores do PS, “o Presidente da Câmara adotou, mais uma vez uma postura de arrogância, acusando os organismos públicos de pedincharem espaço para funcionarem“, critica o PS.

“Resta-nos esperar que não percamos mais nada até às eleições autárquicas, para logo de seguida com a escolha da candidatura do Manuel Afonso, fazermos o que ainda não foi feito, e recuperar Santarém como a capital do Ribatejo”, conclui a Comissão Política Concelhia de Santarém do PS

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...