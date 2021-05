Nova estação elevatória no Porto do Carvão elimina descargas no Tejo

A nova Estação Elevatória (EE) do Porto do Carvão, na Chamusca, emissário e rede de drenagem das águas residuais para a Estação de Tratamento de Águas Residuais ETAR da Chamusca, estão em pleno funcionamento após o período de ensaios iniciado a 31 de março. A obra com um investimento de 390.000,00€ incluiu a construção da nova estação na zona do Porto do Carvão, equipamentos, um quilómetro de rede de saneamento gravítica e 850 m de conduta elevatória para encaminhar as águas residuais para a ETAR da Chamusca.

A intervenção garante o tratamento eficaz e seguro das águas residuais que são devolvidas ao Rio Tejo após tratamento na ETAR e com monitorização da qualidade das descargas, afirma o comunicado da empresa.

A operação foi financiada em 85% pelo POSEUR PORTUGAL 2020 e a AR suportou a comparticipação nacional com capitais próprios.

A entrada em funcionamento do sistema, contribui para a redução da carga poluente do rio e para a melhoria da biodiversidade no ecossistema em redor de uma zona balnear e de lazer que tem sido valorizada pelo Município da Chamusca, adianta a nota da Águas do Ribatejo.

A intervenção está integrada no plano de investimentos da AR com um montante de cerca de 12 milhões de euros aplicados na melhoria do tratamento de águas residuais no concelho da Chamusca desde o inicio da atividade da empresa intermunicipal em 2009. Com estes investimentos realizados de acordo com as necessidades partilhadas com a Câmara Municipal Chamusca, Juntas de Freguesia, entidades e populações, foi dado um contributo para a melhoria da qualidade das águas da Bacia Hidrográfica do Tejo e dos ecossistemas envolventes.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...