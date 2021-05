Parque Logístico “Lisboa Park” inaugurado em Castanheira do Ribatejo, com uma nave de 45.171 metros quadrados

O Lisboa Park é um empreendimento logístico em Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, com uma área total edificável de 224.864 metros quadrados. Este empreendimento tornar-se-á no maior parque logístico de Portugal, ampliando a operação da MERLIN na Península Ibérica.

A MERLIN Properties inaugurou hoje o parque logístico MERLIN Lisboa Park, com uma nave logística de última geração de 45.171 metros quadrados de superfície bruta locável, dividida em 6 módulos. O parque, que tem uma Área Bruta Locável (ABL) edificável total de 224.864 metros quadrados, tornar-se-á no maior parque logístico em Portugal e representa um marco na expansão da MERLIN na Península Ibérica.

O MERLIN Lisboa Park, também conhecido como Plataforma Logística Lisboa Norte, está localizado na principal área logística de Lisboa, em Castanheira do Ribatejo (eixo Alverca-Azambuja), e tem ligações diretas às autoestradas A1, A10 e A9. Está também localizado a 30 quilómetros do centro de Lisboa e dispõe de uma estação ferroviária para passageiros e mercadorias à entrada do parque, com uma ligação direta à capital portuguesa. O parque incluirá também o futuro centro logístico do grupo Jerónimo Martins, cujo desenvolvimento está previsto arrancar em breve.

No âmbito do ambicioso programa de empreendimentos logísticos que a MERLIN Properties tem vindo a realizar nos últimos anos, o MERLIN Lisboa Park constituiu um dos principais expoentes. O sucesso deste empreendimento é mais uma prova do excelente momento que o setor logístico está a viver na Península, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrónico.

A nave logística, que tem sido muito bem acolhida no mercado, foi concebida com os melhores padrões de qualidade para satisfazer as atuais exigências dos grandes operadores logísticos internacionais. Conta com vias de grandes dimensões, uma altura de 14,7m, um grande número de docas (1 por cada 500 m2), a possibilidade de operar pela parte traseira com carrinhas, estrutura e recinto em betão armado, iluminação LED, amplas áreas de manobra e um grande número de lugares de estacionamento. Além disso, a qualidade da construção é eficiente do ponto de vista energético e a nave terá em breve uma instalação fotovoltaica de autoconsumo.

O parque tem flexibilidade para se adaptar às necessidades dos operadores e do mercado, com uma grande capacidade de desenvolvimento para executar projetos chave na mão ou outros projetos de investimento. O objetivo da Empresa é posicionar-se e consolidar-se como a referência logística em Portugal e assim reforçar a sua posição de liderança na Península Ibérica.

