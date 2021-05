Vitória Clube de Santarém defrontou SL Benfica e já abriu captações para o Nacional da categoria

O último sábado marcou, finalmente, a retoma do futsal de formação do Vitória Clube de Santarém. O momento, tão ansiado por centenas de jovens vitorianos, teve lugar num palco privilegiado, um dos maiores do país, o Pavilhão N.º 2 do Sport Lisboa e Benfica, cabendo ao escalão de Iniciados a honra de ser o primeiro a matar saudades da ação oficial dentro da quadra.

A equipa de sub-15 do Vitória de Santarém regressou à Luz após um ano de paragem

Nesta primeira aparição vitoriana no Torneio Nacional Sub-15 (prova de final de época organizada pela Federação Portuguesa de Futebol para os clubes que militam no principal Campeonato Nacional da categoria), o resultado, diante da forte equipa encarnada, saldou-se num desaire por 0-6, numa altura em que os azuis e brancos ainda procuram a sua melhor forma após um longo interregno competitivo de 14 meses.

O encontro assinalou ainda o regresso oficial do histórico Ivo Costa, um dos treinadores mais titulados e que mais vezes vestiu a camisola azul e branca, tendo cumprido na Luz o seu 226.º jogo oficial ao serviço do Vitória Clube de Santarém (167.º como técnico principal).

As equipas do Vitória de Santarém e do SL Benfica

A equipa volta a entrar em ação no próximo domingo, às 15h00, na Nave de Santarém, diante do CRP Ribafria, num fim de semana em que mais escalões de formação regressarão à atividade oficial.

Durante as próximas semanas de Maio e Junho, o Vitória Clube de Santarém está também disponível para receber e avaliar todos os atletas nascidos em 2007 e 2008 que pretendam exibir as suas capacidades e tentar agarrar um lugar no plantel que participará no Campeonato Nacional Sub-15 e continuará a escrever história no futsal do distrito de Santarém.

Uma experiência inesquecível na maior competição deste escalão em Portugal, com o emblema vitoriano a medir forças todas as semanas com as equipas mais fortes do País, como Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal, CRP Ribafria e CCR Telheiro (AF Leiria), GMDUP Azeitão e CB Charneca da Caparica (AF Setúbal) e UDC Sousel (AF Portalegre).

Para horários e mais informações, os interessados poderão contactar por mensagem privada ou através de 926 633 938 e vitoriacs@gmail.com.

Juventude continua a brilhar nos seniores

Noutra esfera, continua o conto de fadas para as dezenas de jovens da formação que, esta temporada, já vivenciaram o sonho de vestir a camisola do escalão sénior masculino do Vitória Clube de Santarém.

No sábado, após dois triunfos consecutivas na semana anterior, a jovem equipa “B” de seniores do emblema vitoriano conseguiu nova entusiasmante vitória em Mação, na casa do GDR Carvoeiro, por 4-8, cimentando o segundo lugar na sua série, com golos de Francisco Maxi (4), David Caian (2), César Augusto e do juvenil Zé Miguel. Uma prestação de categoria de uma formação que, entre os 13 atletas utilizados, apresentou uma média de idades de 19,7 anos.

Ainda inferior seriam esses números no dia seguinte, em Ourém, com o técnico Paulo Antunes a colocar diante do Juventude Ouriense um grupo de jovens com uma impressionante média etária de 18,3 anos (!), que se bateu a grande altura com o valioso opositor. O desaire por 1-2 não traduz o domínio evidenciado pelos azuis de Santarém sobre a quadra ao longo de toda a partida, com a ineficácia na finalização a trair a juventude vitoriana.

No próximo fim de semana prossegue a luta pelo apuramento para o play-off do Campeonato Distrital da AF Santarém, onde só entram as duas melhores equipas de cada umas duas séries da prova: no domingo, às 17h00, a equipa “A” defronta Os Patos, em Santarém, com transmissão em direto na página oficial de Facebook do Vitória Clube de Santarém, ao passo que a formação “B” se desloca a Pinheiro e Cabiçalva, no sábado, para defrontar o Cercal.

