Bloco questiona Ministério da Saúde sobre vacinação contra a covid-19 dos profissionais da limpeza dos hospitais do distrito de Santarém

A deputada do Bloco de Esquerda Fabíola Cardoso deu entrada na Assembleia da República de duas perguntas ao Ministério da Saúde sobre a falta de vacinação contra a covid-19 dos profissionais da limpeza dos hospitais do distrito de Santarém.

Fabíola Cardoso afirma que este é um tema que tem merecido a atenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que continuaremos a acompanhar com preocupação.

“Estamos a falar de milhares de profissionais, a maioria contratados a empresas externas, e muitas vezes promotoras de precariedade, que todos os dias procedem à limpeza e à desinfeção dos espaços, inclusive as enfermarias dedicadas à covid-19”, refere a deputada eleita pelo distrito de Santarém.

Para Fabíola Cardoso, “não podem ser os hospitais um a um a escolherem se vacinam, ou não, estes profissionais. Para além da óbvia injustiça entre profissionais que exercem as mesmas funções, estamos a falar de pessoas que todos os dias garantem toda a limpeza e desinfeção das unidades hospitalares, inclusive de espaços dedicados à covid-19, e, por isso mesmo, estão expostos a um risco acrescido. Esse risco, além de pessoal, é também um risco partilhado por toda a comunidade”.

Fabíola Cardoso salienta que este assunto voltou a ser colocado hoje em audição à Ministra da Saúde, na Comissão Parlamenta de Saúde, não tendo havido uma resposta clara.

Na pergunta dirigida ao Ministério da Saúde, o Bloco de Esquerda afirma ter conhecimento de que “cerca de 40 dos 50 hospitais do Serviço Nacional de Saúde ainda não procederam à vacinação dos profissionais da limpeza. Estamos a falar de milhares de profissionais, a maioria contratados a empresas externas, e muitas vezes promotoras de precariedade, que todos os dias procedem à limpeza e à desinfeção dos espaços, inclusive as enfermarias dedicadas à covid-19.

Segundo as informações disponibilizadas pelo sindicato da profissão, são apenas 10 os

hospitais que incluíram estes profissionais da limpeza na primeira fase de vacinação, como por

exemplo, o Hospital de Setúbal e o IPO de Coimbra, sendo este IPO o único no país a tê-lo feito

até ao momento.

A vacinação destes profissionais foi, à falta de uma orientação da Direção-Geral da Saúde, decidida pelos Conselhos de Administração (CA) das unidades, o que permitiu esta disparidade e injustiça nesta classe profissional.

Na opinião do Bloco de Esquerda, não podem ser os CA a escolherem se vacinam, ou não, estes profissionais. Para além da óbvia injustiça entre profissionais que exercem as mesmas funções, estamos a falar de pessoas que todos os dias garantem toda a limpeza e desinfeção das unidades hospitalares, inclusive de espaços dedicados à covid-19, e, por isso mesmo, estão expostos a um risco acrescido.

Importa ainda lembrar que, ontem, na audição da Comissão de Saúde ao Coordenador da taskforce, Henrique de Gouveia e Melo, este mesmo assunto foi novamente levantado pelo deputado do Bloco de Esquerda, tendo o Coordenador dito que iriam proceder à vacinação dos profissionais do SUCH e que, no que diz respeito aos restantes profissionais, basta que os Centros Hospitalares enviem à task-force uma lista de profissionais da limpeza para serem

vacinados contra a Covid-19, para procederem de imediato à vacinação.

De salientar também que o Bloco de Esquerda, no passado dia 26 de abril, questionou o Ministério da Saúde sobre este assunto, não tendo existido qualquer resposta até ao momento.

desta forma, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda questionou a Ministra da Saúde, sobre se no seguimento das declarações prestadas pelo coordenador da task-force na audição parlamentar, os Hospitais do distrito de Santarém já enviaram à task-force a lista de profissionais da limpeza para vacinação contra a Covid-19? Se não enviaram, qual o motivo? Se estes Hospital não procederam à vacinação destes profissionais na primeira fase, o que motivou essa exclusão?”

