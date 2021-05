Carlos Costa é o novo administrador do Hospital de Vila Franca de Xira

Carlos Andrade Costa é o novo presidente do Conselho de Administração do Hospital de Vila Franca de Xira, tendo o próprio anunciado hoje a sua saída do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), onde exercia funções desde 2014.

“O Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, confirma que Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, foi convidado pela tutela para a transição do Hospital de Vila Franca de Xira para o setor público, enquanto hospital empresa pública e no âmbito da reversão da Parceira Pública Privada (PPP) que tem gerido esta Unidade Hospitalar”, pode ler-se no comunicado do CHMT, que agrega os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, todos no distrito de Santarém.

Carlos Costa comunicou a cessação de funções aos funcionários do CHMT, a quem agradeceu, tendo feito notar que encerra “um dos períodos mais gratificantes” do seu percurso profissional de quase trinta anos na gestão de hospitais.

EFonte oficial do CHMT disse à Lusa que o despacho foi assinado pelo Ministério da Saúde e Ministério das Finanças na terça-feira, dia 18 de maio, e tem efeitos a partir de hoje.

Com Carlos Andrade Costa seguem também do CHMT para a administração hospitalar de Vila Franca de Xira a enfermeira diretora do CHMT, Ana Paula Eusébio, e Bruno Ferreira, vogal do CA do CHMT.

O novo administrador, nascido em 1965, tem licenciatura em Direito e os Cursos de Administração Hospitalar, de Auditor de Defesa Nacional e Pós-graduação em Gestão de Instituições sem Fins Lucrativos, entre outros, como o de Diretor dos Serviços de Planeamento, Programação Financeira e de Assuntos Bilaterais I, no Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa foi administrador-delegado de todos os equipamentos de cariz hospitalar da instituição. Membro de Direção dos Hospitais das Forças Armadas, Carlos Costa foi o único civil a gerir hospitais militares.

O Governo procedeu a 13 de maio à classificação do Hospital de Vila Franca de Xira no Serviço Nacional de Saúde para definir o vencimento do conselho de administração, no âmbito da sua reversão para a esfera pública.

O Governo aprovou no final de abril um decreto-lei que contemplava a passagem do hospital que serve cerca de 250 mil habitantes de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira para o modelo de entidade pública empresarial.

O Ministério da Saúde informou entretanto à Lusa a composição do novo conselho de administração que, além do novo presidente terá Maria Sofia Magalhães Loureiro dos Santos como diretora clínica e Ana Paula Eusébio como enfermeira diretora.

Como vogais executivos estarão Bruno Ferreira e António Pedro Pinho Machado de Eça de Pinheiro.

Relativamente ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Médio Tejo, a tutela apenas informa que “o processo de nomeação se encontra em curso”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...