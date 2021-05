Entroncamento celebra Dia Municipal do Idoso com animação de rua na quinta-feira

O Município do Entroncamento promove no próximo dia 20 de maio, animação de rua com o grupo musical “Quarteto do Coreto”, no âmbito do Dia Municipal do Idoso que se celebra nessa data.

A animação irá iniciar-se às 15h15 no Largo José Duarte Coelho, seguindo-se uma arruada desde a Rua Falcão de Sommer até à Praça Salgueiro Maia. A arruada segue para a zona norte da cidade, com inicio na Praça das Tílias às 16h00 seguindo depois por outras artérias da cidade, incluindo passagem pelas Instituições da 3ª Idade.

O Dia Municipal do Idoso comemora-se desde 2004 e pretende homenagear os séniores do concelho proporcionando-lhes momentos de convívio e lazer, sendo que neste ano atípico de pandemia, não será possível a realização do tradicional almoço convívio, assim como outras atividades de maior proximidade.

A Vereadora Tília Nunes, refere que “O Dia Municipal do Idoso tem o intuito de alertar e sensibilizar a comunidade para que olhe e trate o idoso com carinho e respeito e principalmente pretende destacar a sua importância e o seu valor na família e na sociedade, pela experiência que possuem, pela sabedoria que partilham e pela paz e tranquilidade que transmitem”.

Locais Passagem Arruada:

Largo José Duarte Coelho(15h15), Rua Luís Falcão de Sommer, Praça Salgueiro Maia, Praça das Tílias (16h00), exterior das Instituições ( Associação Lares Ferroviários, Lar da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, Lar Fernando Eiró Gomes e Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia).

