Feira realiza-se de 09 a 13 de junho, em Santarém – Expositores FERSANT podem apresentar produtos e serviços em quatro certames diferentes

A FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, realiza-se de 09 a 13 de junho, no CNEMA, em Santarém, paralelamente à Feira Nacional da Agricultura. Para além do regresso ao seu formato presencial, a participação no certame possibilita às empresas expositoras a participação em quatro certames empresariais ao mesmo tempo.

O regresso à FERSANT em modo presencial acontece já de 09 a 13 de junho, com a FERSANT a ocupar a nave B do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em paralelo com a Feira Nacional da Agricultura.

Para a edição deste ano, com número de dias reduzido, as empresas participantes estão assim representadas em quatro certames: para além da FERSANT em modo presencial, o certame possibilita às empresas expositoras a participação na Feira Nacional da Agricultura, na FERSANT Digital e na eFNA21 – Feira Nacional Agricultura Digital. Desta forma, as empresas participantes têm a possibilidade de voltar a promover os seus produtos e serviços em modo presencial junto da comunidade empresarial, bem como de o fazer em ambiente digital.

Os interessados em conhecer as condições de participação no certame devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. Para a edição deste ano, estão garantidas todas as normas de segurança emanadas pela DGS – Direção Geral de Saúde, em relação ao evento, incluindo testagem de expositores antes e durante o certame.

De referir que a FERSANT é o maior certame empresarial da região de Santarém, que perfaz a sua 32.ª edição este ano. O evento nasceu em Torres Novas, tendo crescido ao longo dos anos e migrado para Santarém, em 2010, com o seu impacto a ser exponenciado desde então.

